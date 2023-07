Reichenauerhof wird für Zwergenschaukel adaptiert

Um die Vorgaben des Landes NÖ hinsichtlich Kleinstkinderbetreuung ab September erfüllen zu können, hat die Stadt Waidhofen die bislang als Verein geführte Kinderbetreuungseinrichtung Zwergenschaukel übernommen. Da eine Bedarfserhebung ergab, dass man künftig drei Betreuungsgruppen für Kinder unter zwei Jahren braucht, wird die Zwergenschaukel vorübergehend in den Reichenauerhof verlegt. Die NÖN berichtete.

Die Vorbereitungen, um den Reichenauerhof für Herbst entsprechend zu adaptieren, laufen bereits auf Hochtouren. Die Räumlichkeiten im Ergeschoß müssen umgebaut werden und im Garten wird ein eigener Bereich mit Spielmöglichkeiten für die Kinder geschaffen. In der Sitzung am Montag gab der Waidhofner Gemeinderat für Umbau- und Gestaltungsmaßnahmen sowie notwendige Ausstattung in Summe 116.038,23 Euro frei.

FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger trug den Beschluss nicht mit. Er sprach sich dagegen aus, dass Eltern ihre kleinen Kinder abgeben und kritisierte außerdem den Standort des Ausweichquartiers und die Investitionen darin. 116.000 Euro seien keine Kleinigkeit. Außerdem hätte man eine stadtnähere Lösung finden müssen, meinte er und wollte wissen, wie lange die Zwergenschaukel im Reichenauerhof bleiben werde.

Zwei bis drei Jahre Ausweichquartier

Stadträtin Gudrun Schindler-Reinbauer sprach von zwei bis drei Jahren, in denen die Zwergenschaukel im Reichenauerhof bleiben werde. Dann solle die Betreuungseinrichtung in ein Quartier näher im Stadtzentrum ziehen. Schindler-Rainbauer hielt auch fest, dass man mobile Einrichtungsgegenstände dann selbstverständlich mitnehmen werde.

Stadrat Franz Sommer (WVP) und SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr hielten fest, dass es keine Alternativen zum Reichenauerhof gegeben habe. „Wir als Stadt müssen ein Angebot für alle Familien stellen“, sagte Sommer. „Wir schreiben aber keiner Familie vor, was sie machen muss.“ Als Stadt habe man gewisse Aufgaben, denen man nun baulich nachkomme, meinte Bahr. Schindler-Rainbauer merkte außerdem an, dass eine Kinderbetreuung am selben Standort wie eine Betreuungseinrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie im Reichenauerhof der Fall, durchaus ein Gewinn für die Kinder sei. „Es ist wichtig zu sehen, dass nicht alle Menschen gleich sind. Dass man das von klein auf lernt, ist wichtig für ein gutes Miteinander“, sagte sie.

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) hielt fest, dass rund 65.000 Euro der Investitionen mobile Einrichtungsgegenstände, die man mitnehmen könne, betreffen und stellte klar, dass man das Thema Kindebetreuung als Stadt sehr ernst nehme. Dies sei aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen müsse die Stadt ein Angebot schaffen, damit die Menschen nicht in die Teilzeit-Falle tappen, sagte der Stadtchef. Zum anderen brauche man in der Region Arbeitskräfte und gelte es im Sinne des Generationenvertrags das Pensionssystem abzusichern. Außerdem müsse man den Leuten aufgrund der Teuerung eine Möglichkeit bieten, um ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen, meinte Krammer.

„Aufgrund der großen Nachfrage und der erhöhten Gruppenanzahl war ein Verbleib der Zwergenschaukel am derzeitigen Standort leider nicht mehr möglich“, hält der Bürgermeister fest. „Wir mussten relativ schnell handeln und ein neues Quartier finden. Mit dem Reichenauerhof haben wir eine gute Übergangslösung mit einem kleinen Wermutstropfen: Die Erreichbarkeit ist nicht optimal, das ist uns bewusst. Nichts destotrotz bin ich überzeugt, dass dieser Standort den kleinsten Waidhofnerinnen und Waidhofnern optimale Entwicklungsmöglichkeiten bietet.“

Betreuungspersonal gesucht

Da für Herbst über 50 Kinder unter zwei Jahren für die Kleinstkinderbetreuung angemeldet sind, braucht die Stadt auch zusätzliches Betreuungspersonal. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen sowie Betreuerinnen und Betreuer können sich im Personalbüro des Rathauses bewerben.

Wie bereits erwähnt, streben die Stadtverantwortlichen langfristig die Aufteilung der Kleinstkinderbetreuung auf mehrere zentrumsnahe Standorte an. Der Pfarrhof in Zell kommt dafür ebenso infrage wie der Kindergarten in der Vitzthumstraße, der in den nächsten Jahren neu errichtet wird, Räumlichkeiten im Kindergartengebäude in der Pocksteinerstraße sowie der Wohnbau für „Junges Wohnen“ am Lokalbahnhof.