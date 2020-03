Der Hollensteiner Gemeinderat startete am Freitagabend der Vorwoche im Saal des Gasthauses Hilbinger in die neue Funktionsperiode. Die Gemeinderatswahl am 26. Jänner hatte in der Gemeinde einige Veränderungen gebracht. Die SPÖ konnte ihre Mehrheit von zehn auf elf Mandate ausbauen. Die ÖVP verlor fünf ihrer bis dahin neun Mandate und hält derzeit nur mehr bei vier Gemeinderatssitzen. Ebensoviele Mandate holte die Liste faires Hollenstein, die zum ersten Mal zur Wahl antrat.

Zu Beginn der konstituierenden Sitzung sprachen die Gemeinderäte die Gelöbnisformel. Unter den insgesamt 19 Hollensteiner Mandataren befinden sich sieben neue Kommunalpolitiker. Die neuen Mandatare seitens der SPÖ sind Joachim Hinterecker und Rene Aflenzer, der die Funktion des Jugendgemeinderates bekleiden wird. Seitens der ÖVP zogen Martin Helm, Fritz Buder, Lisa Danner und Philipp Winkelmayer in den neuen Gemeinderat ein. Martin Helm wurde auch in den Gemeindevorstand als geschäftsführender Gemeinderat gewählt.

Neu im Gemeinderat ist die ListefFaires Hollenstein. Listenerster Andreas Schneiber zog mit David Steinbacher, Christian Rettensteiner und Günter Sonnleitner ein. David Steinbacher wurde in den Gemeindevorstand gewählt.

15 von 18 Stimmen für die Ortschefin

Für die SPÖ sitzen Petra Mandl und Raimund Forstenlechner im Gemeindevorstand. Bei der Wahl zur Bürgermeisterin wurde Manuela Zebenholzer in ihrem Amt bestätigt. Von den 18 abgegebenen Stimmen entfielen 15 auf die SPÖ-Ortschefin. Zwei Stimmzettel waren leer, ein Mandatar wählte Andreas Schneiber.

Bis zur Wahl der Bürgermeisterin leitete SPÖ-Mandatar Erwin Streicher als Altersvorsitzender die Sitzung. Danach übernahm Zebehnolzer die Leitung. Vizebürgermeister Walter Holzknecht wurde ebenfalls in seinem Amt bestätigt. 14 der 18 abgegebenen Stimmen entfielen auf ihn, ein Mandatar votierte für Petra Mandl, eine Stimme bekam Martin Helm und zwei Stimmzettel wurden leer abgegeben.

Auch die Mitglieder des neuen Prüfungsausschusses wurden in der konstituierenden Sitzung per Wahl ermittelt: Erwin Streicher, Bernhard Sonnleithner, Rene Aflenzer, Philip Winkelmayer und Christian Rettensteiner sind darin vertreten.

Weiters wurden zwei Ausschüsse für die nächste Periode festgelegt und einstimmig angenommen. Zum einen ist dies der Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft, Tourismus, Gesundheit und Soziales, zum anderen der Ausschuss für Bauen, Energie, Umwelt und Raumordnung. Alle weiteren Agenden werden im Gemeindevorstand behandelt, der sich aus den gewählten geschäftsführenden Gemeinderäten zusammensetzt. Zudem wurde festgelegt, wer die Gemeinde in weiteren Ausschüssen vertreten wird. Im Mittelschulausschuss sind dies Petra Mandl, Mario Seisenbacher, Manfred Gruber und Corinna Heiß (alle SPÖ), von Seiten der ÖVP sind Johann Lueger, von Seiten der Liste faires Hollenstein Theresa Fuchsluger im Mittelschulausschuss vertreten.

Andreas Schneiber ist Zivilschutzbeauftragter

Andreas Schneiber ist der neue Zivilschutzbeauftragte der Gemeinde Hollenstein. Mobilitätsbeauftragter seitens des Gemeinderates ist Christian Rettensteiner. Für die Administration am Gemeindeamt ist Christine Baron zuständig. Corinna Heiß von der SPÖ Hollenstein wurde zur Klimabündnisbeauftragten ernannt. Im Finanzausschuss der Musikschule ist Martin Helm (ÖVP) vertreten. Die Sitze in der Disziplinarkommission bekleiden Erwin Streicher und Mario Seisenbacher (beide SPÖ), Friedrich Buder (ÖVP) und Andreas Schneiber (FAIR).

Nach der Bestätigung der Ortschefin in ihrem Amt hielt Manuela Zebenholzer vor dem Gemeinderatkollegium und den anwesenden interessierten Bürger ihre Rede zur neuen Funktionsperiode. Gemeinsam mit den Clubsprechern aller drei Fraktionen entzündete die Ortschefin eine Kerze als Symbol der konstruktiven Zusammenarbeit.