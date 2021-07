Zu einer „GehmeindeRAD-Sitzung“ lud die Marktgemeinde Sonntagberg am Montag der Vorwoche. Zahlreiche Mandatare und Zuhörer nahmen die Einladung ernst und kamen zu Fuß oder mit dem Rad.

Zu Beginn der Sitzung präsentierte Julian Kammerlander den Mandataren seine Diplomarbeit, die er zum Abschluss seines BOKU-Studiums zum Thema „Radverkehrskonzept zur Steigerung des Radanteils im öffentlichen Verkehr“ verfasst hatte. Die Arbeit soll der Gemeinde eine Hilfestellung bei der Umsetzung eines Radkonzepts geben.

Sonntagberg möchte eigene Gemeinde-App

Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) berichtete danach, dass sich die Gemeinde an der Aktion „Gemeinde-App“ beteiligen wolle. Wenn 20 Gemeinden mitmachen, soll das Projekt realisiert werden und Sonntagberg eine eigene Smartphone-App bekommen. Weiters berichtete der Ortschef, dass im Gemeindevorstand um 12.990 Euro Tische und Sesseln sowie eine interaktive Flügeltafel für die Volksschulen Rosenau und Böhlerwerk angekauft worden seien.

Auf der Tagesordnung des Gemeinderats standen dann mehrere Auftragsvergaben im Bereich Straßenbau. So wurden für Sanierungsarbeiten der Sportplatzstraße in Böhlerwerk 30.330,96 Euro, für die Asphaltierung der Aufschließungsstraße und die Sanierung im Bereich Sonntagbergweg in Hilm 37.300 Euro und für weitere Maßnahmen, darunter die Staubfreimachung der Ybbslände in Gleiß, 31.100 Euro einstimmig freigegeben.

Im Herbst soll das Projekt starten

Einhellig beschlossen wurde auch ein Flächennutzungsvertrag mit der EVN für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Volks- und Mittelschule in Rosenau. Im Herbst soll das Projekt umgesetzt werden. So wie beim Projekt am ASZ in Hilm wird auch hier mittels eines Beteiligungsmodells die Möglichkeit bestehen, sich bei der Finanzierung der 410 PV-Module zu beteiligen.

Einstimmig beschlossen wurden auch Subventionen für Vereine und Körperschaften in der Gesamthöhe von 43.950 Euro.