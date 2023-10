Sonntagberg investiert in Bildung und Wasserversorgung

Einstimmigkeit bei allen Tagesordnungspunkten herrschte bei der letzten Sitzung des Sonntagberger Gemeinderats Ende September zwischen ÖVP und SPÖ. Ehe es jedoch zur Beschlussfassung ging, berichtete Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) über den Stand wichtiger Gemeindeprojekte.

Die Mittelschule Rosenau erhielt über den Sommer neue WC- und Sanitäranlagen. Die Klassenzimmer wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht und mit neuen Tischen und Sesseln ausgestattet. 70 ausgemusterte Sessel und 30 Tische, die noch in gutem Zustand sind, werden über das Projekt ORA, das in Ardagger über ein Lager verfügt, einer Schule in Rumänien gespendet. Abgeschlossen werden konnte auch die Umstellung der Schulheizung von Gas auf Hackgut. Dass die neue Heizung bereits in der kommenden Heizsaison in Betrieb genommen werden kann, freut den Ortschef.

Die Mittelschule Rosenau erhielt über den Sommer neue WC- und Sanitäranlagen. Foto: Gemeinde

Um die Wasserversorgung in der Gemeinde weiterhin sicherzustellen, wurde der Wasserhochbehälter Rosenau in den letzten Monaten mit einer Drucksteigerungsanlage ausgestattet. Die Siedlungsstraße Windberg wurde fertiggestellt.

Der Wasserhochbehälter Rosenau erhielt eine Drucksteigerungsanlage. Foto: Gemeinde

Die Planungen für den weiteren Glasfaserausbau seien am Laufen und beim Kindergarten stehe im nächsten Jahr ein Zubau an, berichtete der Bürgermeister weiter.

Alle Beschlüsse einstimmig

Abgesegnet wurde von ÖVP und SPÖ dann der Jahresabschluss der Sonntagberger Immobilien Verwaltungsgesellschaft (SIVG) für das Jahr 2022. Man habe alle Kriterien erfüllen und die Eigenkapitalquote auf über 22 Prozent erhöhen können, hielt Raidl fest.

Am Friedhof Gleiß wurde der Verputz der Friedhofsmauer auf der Innenseite erneuert. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Foto: Gemeinde

Für die Sanierung der Mauer am Friedhof Gleiß wurden 12.800 Euro freigegeben. Auf einer Länge von rund 40 Metern wurde hier der Verputz auf der Innenseite erneuert. Mittlerweile sind die Arbeiten abgeschlossen. Für das LEADER-Projekt „Via Trinitatis“, im Zuge dessen Pilgerwege in der Region neu beschildert und beworben werden, wurde ein einmaliger Gemeindeanteil von 3.600 Euro beschlossen. Die diesjährigen Jugendlager der Pfarre Böhlerwerk und der Jungschar Sonntagberg unterstützt die Gemeinde mit jeweils 1,50 Euro pro Kind und Tag. Gegen Ende galt es dann noch, einen Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2023 abzusegnen, da sich gewisse Parameter seit dem Voranschlag entscheidend verändert haben. So werden etwa um 2,5 Prozent weniger Einnahmen für die Gemeinde aus den Ertragsanteilen erwartet.

Bereits im Vorfeld der Sitzung wurde vom Gemeindevorstand der Ankauf von 15 Tischen und 16 Sesseln für die Volksschule Böhlerwerk beschlossen. Auch eine elektronische Tafel und Notebooks wurden angekauft. In Summe wurden rund 20.000 Euro in die Schule investiert.