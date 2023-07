SPÖ-Mandatarin Bauer verlässt Waidhofner Gemeinderat

SPÖ-Gemeinderätin Katharina Bauer gab am Ende der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montag ihr Ausscheiden aus dem Waidhofner Stadtparlament bekannt. „Ich habe auf Gemeindeebene die letzten sechseinhalb Jahre mit vielen tollen Menschen zusammenarbeiten dürfen, aus beruflichen Gründen war dies aber meine letzte Gemeinderatssitzung“, sagte Bauer, die Waidhofen verlassen wird. SPÖ-Fraktionssprecher Erich Leonhartsberger zeigte sich etwas überrumpelt. Er würdigte Bauer als engagierte Politikerin im Sozialbereich und bei Frauenfragen sowie als Persönlichkeit, die immer wieder neue Sichtweisen in die Fraktion gebracht und diese bereichert habe.

Anerkennende Worte vom Mitbewerb

Anerkennende Worte kamen auch vom politischen Mitbewerb. „Wir haben immer auf Augenhöhe argumentiert. Es war eine schöne Zeit, ich wünsche dir alles Gute“, sagte WVP-Fraktionssprecher Franz Sommer. Die Liste FUFU habe Bauer immer wertgeschätzt, betonte auch FUFU-Chef Martin Dowalil. „Es ist ein Verlust, wenn du nicht mehr dabei bist.“ Auch WVP-Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer bezeichnete Bauer als Bereicherung für die Gemeindearbeit und Bürgermeister Werner Krammer würdigte die Leidenschaft und das Engagement der scheidenden SPÖ-Mandatarin. „Du hast dich immer für die Stadt eingesetzt – manchmal mit unkonventionellen Ideen und nie auf eingetretenen Pfaden. Ich danke dir als Bürgermeister im Namen des gesamten Gemeinderats.“ Für Bauer zieht Niklas Tiefenböck in den Gemeinderat ein.