Stadt Waidhofen /Ybbs greift Familien unter die Arme

Eine kostenlose Vormittagsbetreuung für alle Kinder zwischen einem und sechs Jahren müssen die Gemeinden ab September gewährleisten. Das gibt das Land NÖ im Rahmen seiner Betreuungsoffensive vor. Die NÖN berichtete. Für die Nachmittagsbetreuung fallen hingegen weiterhin Kosten an. Seitens der Stadt Waidhofen möchte man aber auch hier unter die Arme greifen, um Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Aus diesem Grund wurde am Montag vom Gemeinderat eine neue Tarifordnung für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten und Tagesbetreuungseinrichtungen beschlossen. Die Kosten richten sich nach dem tatsächlichen Stundenausmaß der Betreuung und dem Familieneinkommen, wobei die Familienbeihilfe nicht berücksichtigt wird.

„Wir gestalten den Beitrag für Eltern von Kindern unter sechs Jahren leistbar, indem Familien mit niedrigerem Einkommen eine reduzierte Gebühr zahlen“, betont Bürgermeister Werner Krammer (WVP). „Mit der Kostenstaffelung der Nachmittagsbetreuung schaffen wir echte strukturelle Verbesserungen in Waidhofen“, ist auch Vizebürgermeister Armin Bahr (SPÖ) überzeugt. „Kinderbetreuung muss flexibel, leistbar und den Bedürfnissen von Familien entsprechend angeboten werden. Dafür arbeiten wir kontinuierlich. Auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen."

Eine alleinerziehende Person mit einem Nettomonatseinkommen von 1.570 Euro müsse nach der neuen Tarifordnung für 60 Stunden Nachmittagsbetreuung 25 Euro zahlen, ebenso viel wie eine vierköpfige Familie mit einem Nettoeinkommen von 2.270 Euro, rechnete Bahr in der Gemeinderatssitzung vor. Bei einem höheren Verdienst zahle man gestaffelt dementsprechend mehr, bei einem niedrigeren dementsprechend weniger. Damit könnten die Lebensrealität und die Bedürfnisse der Familien in Waidhofen abgebildet werden, was wiederum die Lebensqualität in Waidhofen stärke, hielt Bahr, der für die Sozialagenden in Waidhofen politisch zuständig ist, fest. Dem pflichtete Bildungsstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer (WVP) bei. Es sei ein großartiges Modell entwickelt worden, mit dem man alle treffe.

MFG-Stadträtin und FPÖ wollen Betreuung zu Hause

Beschlossen wurde der Tagesordnungpunkt einstimmig. MFG-Stadträtin Sonja Schwentner hielt jedoch fest, dass sie sich auch eine Unterstützung für „Familien, die ihre Kinder gerne zu Hause haben“ wünsche. Hier gebe es einen Mangel, so die MFG-Stadträtin. Ihrer Meinung nach sei es auch besser, wenn Kinder in diesem Alter zuhause blieben. Dem schloss sich FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger an. Kleinstkinder unter zwei Jahren sollten zu Hause betreut werden, meinte Gschwandegger. Mütter, die dies machen, gehörten unterstützt.

Die Landeskindergärten in Waidhofen sind täglich bis 13 Uhr geöffnet. Nachmittagsbetreuung inklusive Mittagessen gibt es im Landeskindergarten II in der Pocksteinerstraße bis 16.30 Uhr, bei Bedarf auch bis 17 Uhr. Im Landeskindergarten III in der Vitzthumstraße wird die Betreuung bei Bedarf bis 17 Uhr und im Landeskindergarten IX in der Oskar-Czeija-Straße von Montag bis Donnerstag bei Bedarf bis 15 Uhr angeboten. Der Landeskindergarten I am Oberen Stadtplatz hat bei Bedarf bis 14 Uhr geöffnet. Auch hier wird über eine Erweiterung nachgedacht.