Videokameras statt Schranken in Waidhofen an der Ybbs

Einmal mehr stand die neue Parkraumbewirtschaftung der Stadt auf der Agenda des Waidhofner Gemeinderates. Zu beschließen galt es eine Abänderung der Tarifordnung dahin gehend, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Innenstadt die Möglichkeit erhalten, um 150 Euro ein vergünstigtes Jahresticket zu erwerben. Die Stellflächen sollen seitens des Magistrats individuell und den Bedürfnissen entsprechend zugeteilt werden. „Wir werden aber schon schauen, dass wir die Belastung gleichmäßig verteilen“, hielt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) fest.

Die MFG-Mandatare Sonja Schwentner und Walter Kronsteiner enthielten sich der Stimme. Ein Antrag von FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger wurde von allen anderen abgelehnt. Gschwandegger plädierte dafür, die Innenstadt am Samstag zwischen 8 und 10 Uhr gebührenfrei zu machen. Am Samstag sei das stadtnahe Pfarrgartenparkdeck gratis, wies ihn WVP-Stadtrat Franz Sommer hin. Würde man die Innenstadt gebührenfrei machen, wäre die Innenstadt am Wochenende von Dauerparkern zugeparkt, meinte Sommer. Das wolle man unterbinden.

Keine Zustimmung gab es von den MFG-Mandataren Schwentner, Kronsteiner, Andreas Baumgartner und Karin Teufel für die Installierung eines Videoparksystems auf den städtischen Parkanlagen. Ab Juni, Juli soll dieses auf den Parkdecks Schlosscenter und Zentrum(Pfarrgarten) sowie am Kinoparkplatz und am Lokalbahnhof in Betrieb gehen. Das System erkennt die Kennzeichen der Fahrzeuge und berechnet dann derart die Parkgebühr. Die störungsanfälligen Schranken werden obsolet.

Die Kosten für die Stadt sind vorerst überschaubar. Um sich am Markt zu etablieren, übernimmt das beauftragte Unternehmen die Errichtung der Hardware und schneidet lediglich vier Prozent vom Gesamtumsatz mit. Seitens der Stadt geht man von 8.000 Euro pro Jahr aus.

MFG wollte Absetzung des Tagesordnungspunktes

MFG-Mandatarin Teufel beantragte, dass der Punkt abgesetzt werde, weil er erst zu kurzfristig auf die Tagesordnung genommen worden sei. Man sei im Stadtsenat überrumpelt worden und habe sich deshalb nicht ordentlich damit befassen können, meinte auch MFG-Stadträtin Schwentner.

Das stieß FUFU-Stadtrat Martin Dowalil sauer auf. Alle Unterlagen würden sich gut aufbereitet im Sitzungsverwaltungssystem „Sessionnet“ finden. „Aber klar, es ist euer Auftrag prinzipiell dagegen zu sein“, meint er. Ein kleiner Disput zwischen Schwentner und ihm war die Folge.

Trotz des Angebots der SPÖ-Mandatare Erich Leonhartsberger und Armin Bahr, etwaige Unklarheiten sofort auszuräumen, enthielten sich die vier MFG-Mandatare der Stimme. Lediglich Sabrina Grillenberger von der MFG ging mit. Wolfgang Durst und Astrid Tanzer (beide MFG) ließen sich bei der Sitzung entschuldigen.

Stadtchef Krammer verwies auf die Vorteile des Videoparksystems. So sei dies eine Möglichkeit, in weiterer Folge ein störungsunanfälliges Parkleitsystem wieder zu installieren, welches Auskunft darüber geben könne, wo wie viele Parkplätze frei seien.

