Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte die Beschlussfassung des Waidhofner Gemeinderats im April wieder auf dem Umlaufwege. Dabei fielen alle Beschlüsse einstimmig aus.

40.022 Euro wurden von den Waidhofner Mandataren für die Bepflanzung des Freisingerbergs mit vier Bäumen nach dem sogenannten Schwammstadtprinzip freigegeben. Dabei wird Bäumen im urbanen Raum unterhalb der befestigten Oberfläche in miteinander verbundenen Schotterkörpern Raum zur Entfaltung gegeben, die NÖN berichtete:

Klimamanifest Mobilitätsknoten und Bäume für Waidhofen an der Ybbs

Ein Baum soll auf dem Platz vor der dm-Filiale gepflanzt werden. Die drei weiteren Bäume werden den Freisingerberg aufwärts säumen. Sitzbänke, Radabstellplätze und ein Wasserspender sollen die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich der Innenstadt weiter verbessern.

„Die genaue Anordnung der einzelnen Elemente wird derzeit noch abgestimmt“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP). „Fest steht, dass wir im Sommer mit der Umsetzung starten werden.“

Zwei Bäume in Trögen sollen am Unteren Stadtplatz im Bereich der Stiegengasse aufgestellt werden. Wie die NÖN ebenfalls bereits berichtete, soll hier ein Mobilitätsknoten entstehen. Die Citybus-Haltestelle, die Ende 2018 zur dm-Filiale vorgerückt ist, soll wieder zurück zum Brunnen wandern. Mit zusätzlichen Radständern, Sitzbänken und einer Überdachung für die wartenden Fahrgäste soll der Platz neu gestaltet werden.

Architekt Ernst Beneder wurde mit der Planung beauftragt. Man befinde sich hier in der Finalisierungsphase, berichtet der Stadtchef. Demnächst sollen die Pläne präsentiert werden. Auch dieses Projekt soll noch heuer realisiert werden, hält der Bürgermeister fest.

SPÖ begrüßt Verkehrsmaßnahme

Begrüßt wird die Rückverlegung der Citybus-Haltestelle von der SPÖ. „Damit wird eine unserer Forderungen umgesetzt, die zur Aufenthaltsqualität in der Innenstadt positiv beitragen wird“, sagt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr.

Um die E-Mobilität weiter zu fördern, beschloss der Gemeinderat in der April-Sitzungsrunde Kooperationsverträge mit der EVN für die Errichtung von E-Tankstellen am Graben und am Kinoparkplatz. Die E-Ladestation am Graben wird sich beim Bürgergarten befinden, jene am Kinoparkplatz beim Transformatorgebäude bei der Zelinkagasse.

Ebenfalls von den Mandataren beschlossen wurde die Errichtung von E-Tankstellen in Konradsheim, St. Leonhard/Walde, St. Georgen/Klaus und Windhag. Für die dafür notwendigen Arbeiten wurden 42.648,76 Euro feigegeben.

Die SPÖ hält via Aussendung fest, dass die zusätzlichen E-Ladestationen ein wichtiger Schritt seien, um die Umstellung auf E-Mobilität zu unterstützen.

Auch zwei Beschlüsse für den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung standen auf der Tagesordnung. Zum einen wurden für die Verlegung einer Lichtwellenleiter-Leerverrohrung im Umfeld der Wassergenossenschaft Schilchermühle in Summe 82.131,56 Euro freigegeben, wobei 40 Prozent heuer und 60 Prozent im nächsten Jahr zu bedecken sind. Zum anderen löst die Landesgesellschaft nöGIG der Stadt bereits errichtete Leerverrohrungen in Wirts und Konradsheim um 779.395,57 Euro ab.

Noch offen sind beim Waidhofner Breitbandausbau die Katas tralgemeinden St. Georgen/Klaus, St. Leonhard/Walde und Windhag. „Wir sind hier mit der nöGIG in Gesprächen und ich bin zuversichtlich, dass wir hier in absehbarer Zeit etwas zusammenbringen“, sagt Bürgermeister Krammer. „Wir werden unsere Zusage von damals einhalten und auch diese Gebiete mit schnellem Internet versorgen. Leider haben uns hier die Umstrukturierungen innerhalb der nöGIG zuletzt etwas eingebremst.“