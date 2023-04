Waidhofen an der Ybbs: VP-Stadträtin stimmte gegen Partei

Eine Förderung von 4.000 Euro für einen Bus der Sportunion spaltete die Mandatare. Die Stadträte Erich Leonhartsberger (SPÖ) und Martin Dowalil (FUFU) enthielten sich der Stimme. Das Fahrzeug habe einen Verbrennungsmotor und falle somit bei der Klimarelevanzprüfung durch, so die Begründung. Die restliche Liste FUFU und die FPÖ schlossen sich an, ebenso wie WVP-Stadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer, was WVP-Stadtchef Krammer zu einem überraschten „du auch?“ veranlasste. Die Grünen stimmten dagegen.

