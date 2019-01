Dringlichkeitsantrag entsprechend § 25 (2) des NÖ STROG:

Der Europäische Gerichtshof hat am 22.01.2019 in einem Rechtsstreit zwischen einem Arbeitnehmer und einem privaten Arbeitgeber aus Wien entschieden, dass auch ein nicht religiöser Arbeitnehmer den Karfreitag als bezahlten Feiertag erhalten muss. Arbeitet dieser Arbeitnehmer (freiwillig) am Karfreitag, so muss er zusätzlich das Feiertagsentgelt für die geleistete Arbeit bekommen. Durch dieses Urteil können nun alle ArbeitnehmerInnen gegenüber ihren Arbeitgebern den Karfreitag 2019 als bezahlten Feiertag geltend machen.

Der Gemeinderat möge folgendes beschließen:

Die Stadt Waidhofen beschließt, dass der Karfreitag ein zusätzlicher Feiertag ist und dass an diesem Tag Arbeitsruhe für alle ArbeitnehmerInnen der Stadt Waidhofen herrscht.

Begründung der Dringlichkeit:

- Das Urteil vom Europäischen - Gerichtshof vom 22.01.2019.

Die Stadt Waidhofen ist eine familienfreundliche Gemeinde.