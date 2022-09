Waidhofen/Ybbs: Warme Wohnung mit Hindernissen

Einstimmig stimmte der Gemeinderat zu, in drei Gemeindewohnbauten in der Jahngasse die Fernwärmeleitung durch einen leeren Kaminstrang rauf in alle Stockwerke zu ziehen. Kostenpunkt 79.314,66 Euro. Damit könnten alle Mieter, die über entsprechende Heizkörper verfügen, an das Netz anschließen, hielt Stadtrat Martin Dowalil (FUFU) fest.

„Ich hoffe, das Budget lässt es zu, nächstes Jahr die Wohnungen auch thermisch zu sanieren. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr merkte an, dass sich die SPÖ dafür einsetze, dass alle Mieter, die dies wollen, auch die Heizkörper von der Stadt bekommen sollten.

Es habe bereits Gespräche mit den Mietern gegeben, sagte Stadtchef Werner Krammer (WVP). Man habe sich darauf geeinigt, dass die Mieter einmal selbst investieren und die Stadt mit 1.500 Euro unterstützt.

