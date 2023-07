Wechsel bei SPÖ Waidhofen: Tiefenböck löst Bauer ab

Bei der letzten Gemeinderatssitzung gab SPÖ-Mandatarin Katharina Bauer ihr Ausscheiden aus dem Waidhofner Stadtparlament bekannt (die NÖN berichtete). Bauer verlässt Waidhofen aus beruflichen Gründen und musste deshalb auch ihre politische Tätigkeit in der Statutarstadt beenden.

Für Bauer zieht nun Niklas Tiefenböck in den Gemeinderat ein. „Mit Niklas Tiefenböck haben wir ab September einen unglaublich motivierten und engagierten Gemeinderat für die SPÖ Waidhofen im Team“, meint Vizebürgermeister Armin Bahr. „Zugleich möchte ich mich bei Katharina Bauer im Namen der SPÖ Waidhofen bedanken. Sie hat in ihrer Zeit als Gemeinderätin vollen Einsatz für die Menschen in unserer Stadt gezeigt und vor allem mit Leidenschaft die Anliegen von Frauen und Familien vertreten.“

Der 19-jährige Niklas Tiefenböck studiert Lehramt Mathematik und Physik an der Universität Wien und macht derzeit ehrenamtlich eine Ausbildung zum Notfallsanitäter. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Gemeinderat. Besonders Jugendlichen will ich eine zusätzliche Stimme im Gemeinderat geben. Wichtig ist für mich auf jeden Fall, dass Waidhofen eine Stadt für alle ist“, meint der zukünftige Gemeinderat.