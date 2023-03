Diskussion um Kinderbetreuung im Stadtparlament von Waidhofen/Y.

Für Diskussionen im Gemeinderat sorgte am Montag auch der Grundsatzbeschluss, die Kleinkinder-Tagesbetreuung als Stadt zu übernehmen. Ersten Erhebungen zufolge ist die Schaffung von insgesamt drei Gruppen notwendig, um den Vorgaben des Landes, die ab September gelten, entsprechen zu können. Die bislang als Verein geführte Betreuungseinrichtung Zwergenschaukel kann dies räumlich und personell nicht mehr bewältigen, weshalb der Reichenauerhof zum temporären Ausweichquartier werden soll.

SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr begrüßte die Ausweitung des Angebots und die Übernahme der Zwergenschaukel durch die öffentliche Hand, forderte aber auch eine kostenlose Nachmittagsbetreuung ein. MFG-Stadträtin Sonja Schwentner plädierte dagegen dafür, es den Eltern zu ermöglichen, zuhause beim Kind zu bleiben. „Die Kinder der öffentlichen Hand zu übergeben, ist für deren Entwicklung nicht sehr sinnvoll“, sagte sie. Ins selbe Horn stieß FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger. „Kinder sollen so lange wie möglich zuhause bei der Mutter bleiben“, meinte er.

500.000 Euro Mehrkosten pro Jahr

Das stieß SPÖ-Mandatar Michael Haneder sauer auf. Er plädierte, wie seine Parteikollegin Katharina Bauer, für Wahlfreiheit und merkte in Richtung Gschwandegger an: „Bei der FPÖ muss immer die Frau zuhause bleiben. Zum Glück sind wir da aber schon ein paar Jahrzehnte weiter.“

„Wahlfreiheit ja, aber das muss auch in die umgekehrte Richtung gelten“, antwortete Schwentner (MFG) und sprach sich für eine Förderung für das Bei-den-Kindern-Bleiben aus. Die Kindergartenoffensive des Landes koste der Stadt 500.000 Euro mehr pro Jahr, hielt Stadtchef Werner Krammer (WVP) fest. „Der Stadt muss das aber etwas wert sein. Schließlich sind es hauptsächlich Frauen, die von der Teilzeit- und der Pensionsfalle betroffen sind.“ Was die gratis Nachmittagsbetreuung betreffe, so seien ÖVP und SPÖ hier nicht ganz einer Meinung, merkte der Stadtchef an. Nichtsdestotrotz werde man eine sozial verträgliche Lösung finden.

Letztlich stimmte FPÖ-Gemeinderat Gschwandegger dagegen. Die MFG-Mandatare Schwentner und Andreas Baumgartner enthielten sich der Stimme.

