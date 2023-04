Opponitz: Gemeinde wieder im Plus

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 wurde in der letzten Sitzung des Opponitzer Gemeinderats im März beschlossen. Dieser weist ein positives Haushaltspotenzial in der Höhe von 358.570,10 Euro aus. „Das ist das erste Mal seit Langem, dass wir aus eigener Kraft wieder positiv abschließen können“, sagt Bürgermeister Johann Lueger (ÖVP-Liste WIR). Das Plus führt der Ortschef auf Einsparungsmaßnahmen der Gemeinde, aber auch auf höhere Finanzzuwendungen von Bund und Land sowie Mehreinnahmen in den Betrieben zurück. Lueger stellt aber auch klar, dass der Überschuss nun in den Nachtragsvoranschlag 2023 eingearbeitet werden muss und sich dadurch die Bedarfszuweisungen zum Finanzausgleich dementsprechend verringern werden.

SPÖ-Mandatar Karl-Alfred Helm wurde bei der Sitzung einstimmig in den Prüfungsausschuss gewählt. Er folgt in dieser Funktion Daniela Krammer nach, die ihr Gemeinderatsmandat aus persönlichen Gründen mit Jahresende zurückgelegt hat. Helm hat das frei gewordene Mandat mit 1. Jänner übernommen. Als langjähriger Gemeindeparteiobmann war Helm in der Vergangenheit bereits 20 Jahre für die SPÖ im Opponitzer Gemeinderat tätig. Nachdem die SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2015 aber von sieben auf drei Mandate zurückgefallen war, verzichtete er auf sein Mandat.

Karl-Alfred Helm springt für die SPÖ als Mandatar ein. Foto: SPÖ Opponitz

Die Entscheidung, in die Kommunalpolitik zurückzukehren, sei aus Personalmangel gefallen, stellt Helm klar. „Ich habe mich bereit erklärt, das bis zur nächsten Wahl zu machen“, sagt der 60-Jährige, der als Tischler bei der Firma Bene beruflich tätig ist. „Danach ist die Jugend am Zug. Leider ist es aber derzeit nicht einfach, junge Leute zu finden, die sich politisch engagieren wollen.“

Seit der letzten Gemeinderatswahl hält die SPÖ bei zwei Mandaten im Opponitzer Gemeinderat. Die ÖVP-Liste WIR von Bürgermeister Johann Lueger hat zwölf Sitze, die FPÖ einen.

