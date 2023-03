Parken in Waidhofen an der Ybbs wird ab 1. April teurer

Mit 1. April tritt die Änderung der Parkraumbewirtschaftung in Waidhofen in Kraft. Die gebührenfreie Kurzparkzone wird ausgeweitet, die Tarife in der gebührenpflichtigen Zone und in den Parkhäusern werden angepasst. Die NÖN berichtete. Im Gemeinderat wurde am Montag die neue Verordnung beschlossen. MFG und FPÖ stimmten dagegen.

Über die Ausweitung der Kurzparkzone sei eh schon ausreichend diskutiert worden, meinte MFG-Stadtrat Wolfgang Durst. Er brachte jedoch den Vorschlag von Karl Piaty ein, die Gebührenpflicht in der Innenstadt am Samstag von 8 bis 9 Uhr mangels Verkehrsaufkommen auszusetzen.

FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger plädierte dafür, den Samstag gleich von 8 bis 10 Uhr gebührenfrei zu machen. Zudem solle generell ab 17 Uhr keine Parkgebühr mehr eingehoben werden und die Mittagspause – derzeit darf zwischen 12 und 14 Uhr gratis geparkt werden – kürzer ausfallen.

250 Unterschriften gegen neue Parkordnung

SPÖ-Vizebügermeister Armin Bahr präsentierte eine Mappe mit 250 Unterschriften von Innenstadt-Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegen die neue Parkraumbewirtschaftung. Man habe Änderungen aufgenommen, hielt Bahr fest. So wurde bereits zuvor einstimmig beschlossen, dass das Parken Unter der Burg am Samstag gebührenfrei bleibt und die Dauerparkkarten beim Lokalbahnhof künftig nur 150 Euro kosten. Den Stein der Weisen habe man aber freilich nicht gefunden, hielt Bahr fest. Nichtsdestotrotz habe man viele Personen eingebunden, um eine Lösung im Sinne der Waidhofner zu erzielen. „Wir hatten Vorgaben und haben versucht, diesen so gut wie möglich zu entsprechen“, sagte Bahr.

Bürgermeister Werner Krammer (WVP) verwies auf 1.000 Parkplätze in Zentrumsnähe, 300 davon im Zentrum. „Vom Rechnungshof haben wir den Auftrag bekommen, die Parkraumbewirtschaftung laufend zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen“, sagte Krammer. „Das tun wir mit Augenmaß.“ Ihm sei bewusst, dass diese Änderung für viele nicht erfreulich sei, die Ausweitung der Kurzparkzone sei aber notwendig. Der Stadtchef ist jedoch überzeugt: „Die Innenstadt ist als Wirtschaftsstandort nach wie vor hoch attraktiv.“

Einstimmig abgesegnet wurde zuvor ein Zuschuss für die Ein-Stunden-Parkscheine, welche die Innenstadtgeschäfte an ihre Kundinnen und Kunden verteilen. 50 Cent pro Schein steuert die Stadt bei. SPÖ-Chef Bahr begrüßte dies, regte aber auch an, Bus-Tickets zu verteilen, um den öffentlichen Verkehr zu fördern. Der Radlpass solle breiter ausgerollt werden.

