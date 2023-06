Pflastersanierung in Waidhofen an der Ybbs geht weiter

Die sukzessive Sanierung des Waidhofner Innenstadtpflasters geht 2023 weiter. Heuer steht der Obere Stadtplatz zwischen Schuhhaus Watzinger und Raiffeisenbank sowie der Untere Stadtplatz im Bereich des Raiffeisen-Reisebüros am Plan. 145.227,48 Euro gab der Gemeinderat in seiner Sitzung am vergangenen Dienstag dafür frei.

Die Arbeiten am Oberen Stadtplatz sollen am 10. Juli starten und bis 18. August abgeschlossen sein. Damit der Durchzugsverkehr gewährleistet bleibt, wird jeweils in zwei Bauphasen gearbeitet, wobei zuerst die eine und dann die andere Fahrbahnseite saniert wird. Ziel ist es, im Zuge der Arbeiten auch gleich eine barrierefreie Querung des Oberen Stadtplatzes im Bereich der Ölberggasse zu schaffen. Die Abstimmungsgespräche dazu sind noch am Laufen. Der Bereich am Unteren Stadtplatz wird dann zwischen 2. Oktober und 10. November saniert.