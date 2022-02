FPÖ verliert Sitz in Waidhofen/Ybbs

Auch nicht das gewünschte Ergebnis brachte die Gemeinderastwahl der Waidhofner FPÖ. Statt des erwarteten Zugewinns gab es letztlich ein Mandat weniger als gehabt. Die FPÖ, die mit neuem Spitzenkandidaten Josef Gschwandegger ins Rennen ging, kam auf nur noch vier Prozent. Nach einem Plus von 1,4 Prozentpunkten im Jahr 2017 mussten die Freiheitlichen am Sonntag 1,3 Prozentpunkte abgeben. Gschwandegger, der kürzlich für überregionales Aufsehen gesorgt hatte, weil er angab, zuletzt Adolf Hitlers „Mein Kampf“ gelesen zu haben, wird künftig als einziger freiheitlicher Mandatar die Stellung halten müssen.

Der FPÖ-Spitzenkandidat zeigte sich am Wahlabend enttäuscht: „Das war nicht zu erwarten, hat aber auch mit dem Absprung von Karl-Heinz Knoll zu tun. Diese Prozente haben uns schließlich gefehlt.“ Aber auch das Antreten der impfkritischen MFG habe der FPÖ Stimmen gekostet, meinte Gschwandegger. „Außerdem sind derzeit auch viele unserer Wähler in Quarantäne. Die FPÖ-Wähler suchen halt gerne immer noch eine Wahlzelle auf.“ Seinen „Mein-Kampf“-Sager sieht er nicht als Mitursache für die Wahlniederlage. „Ich habe in der letzten Woche noch hunderte persönliche Gespräche geführt, davon hat mich nur eine Person darauf angesprochen“, sagte er. Für die kommende Gemeinderatsperiode kündigte der verbleibende FPÖ-Mandatar eine „harte Linie“ an. -ak-

