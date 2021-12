MFG-Antreten in Waidhofen/Ybbs noch nicht fix

Die große Unbekannte bei der Waidhofner Gemeinderatswahl im Jänner ist weiterhin die Impfskeptiker-Partei MFG. Die „Partei für Menschen, Freiheit und Grundrechte“ hat in den letzten Wochen Unterstützungsunterschriften für eine Kandidatur gesammelt. 80 Unterschriften waren notwendig. Diese habe man beisammen, berichtet Waidhofens MFG-Bezirkssprecher Wolfgang Durst.

Ob die MFG nun aber tatsächlich bei der Waidhofner Gemeinderatswahl antreten wird, ließ Durst gegenüber der NÖN noch offen. „Wir haben grundsätzlich Personen, die eine Kandidatur in Erwägung ziehen. Jetzt gilt es noch abzuklären, ob sie auch tatsächlich kandidieren wollen.“ Namen wollte der MFG-Bezirkssprecher noch keine verraten. Nur so viel: Es handle sich ausnahmslos um politische Quereinsteiger. „Wir wollen etwas Neues in die Politik bringen. Personen aus anderen Parteien sind da ein No-Go“, sagt Durst.

Falls es zu einer Kandidatur der MFG kommt, wird auch der Bezirkssprecher selbst auf der Liste stehen – auf welchem Listenplatz sei aber noch unklar, es gebe noch keine Reihung. Im Falle eines Antretens werde er den Wahlvorschlag erst „auf den letzten Drücker“ abgeben, erklärt Durst. Mittwochmittag endet die Frist.

Am Sonntag zeigte die MFG mit einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht in Waidhofen jedenfalls schon mal auf (siehe Seite 20). „Das sind aber nicht unsere einzigen Themen“, sagt Durst. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt und die Frage, was die Freiheitsrechte wert sind. Die derzeitige Spaltung der Gesellschaft halte ich für sehr problematisch. Die Leute müssen wieder miteinander reden. Wir wollen da die Brückenbauer sein.“ Zu seiner Person wollte der MFG-Bezirkssprecher keine Angaben machen. „Wer ich bin, ist total egal“, sagt er. Sollte er mit der MFG kandidieren, werde er sich zu gegebener Zeit vorstellen.