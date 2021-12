Mit 75 Prozent Frauenanteil in die Waidhofner Wahl

Nach seinem fliegenden Wechsel von der FPÖ zur UWG hat Karl-Heinz-Knoll nun innerhalb weniger Tage eine Kandidatenliste für die Waidhofner Gemeinderatswahl aus dem Hut gezaubert. Wie die NÖN berichtete, wird der langjährige FPÖ-Mandatar, der sich aufgrund der blauen Corona-Linie von seiner Partei getrennt hat, nun die Bürgerliste UWG, mit deren Antreten eigentlich keiner mehr gerechnet hat, im Jänner als Spitzenkandidat in die Wahl führen.

Renate Wachauer auf Listenplatz 2

Gemeinsam mit Knoll kandidieren drei Frauen. Auf Listenplatz zwei geht Renate Wachauer ins Rennen. Die kennt man als Bahnaktivistin ebenso wie als Mitstreiterin beim Kulturkreis Freisingerberg. Noch bekannter ist die Waidhofnerin aber wohl in ihren zahlreichen Verkleidungen – so tritt sie als Ötscherbärin ebenso in der Öffentlichkeit auf, wie als Osterhase oder Christkind.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

Auf Listenplatz drei kandidiert Karin Grunberg und auf Platz vier stellt sich Gertraud Petermandl, die für die UWG schon einmal im Gemeinderat vertreten war, der Wahl.

Die UWG geht somit bei der Gemeinderatswahl mit einem Frauenanteil von 75 Prozent ins Rennen. „Das ist auch ein Zeichen, wie wichtig Frauen für unsere Gesellschaft sind“, sagt Spitzenkandidat Knoll.

Bei der Wahl 2017 stürzte die UWG stark ab. Sie kam nur noch auf 4,6 Prozent (-10,9 %) der Stimmen und verlor fünf von sechs Mandate. Die letzten fünf Jahre war die Bürgerliste nur noch mit Kontrollausschussobmann Michael Elsner im Gemeinderat vertreten. Elsner hat jedoch schon im Hebst angekündigt, sich aus der Kommunalpolitik zurückziehen zu wollen.

Kandidaten

1. Karl-Heinz Knoll

2. Renate Wachauer

3. Karin Grunenberg

4. Gertraud Petermandl