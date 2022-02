Vier neue im Waidhofner Volkspartei-Team

Acht von bislang 26 Mandaten und damit die absolute Mehrheit im Stadtparlament hat die Waidhofner Volkspartei von Bürgermeister Werner Krammer bei der Gemeinderatswahl am Sonntag verloren. Die WVP hält somit künftig bei 18 Gemeinderatssitzen. Wer diese besetzen wird, hat der Parteivorstand am Dienstag „unter Berücksichtigung des Statuts und der Vorzugsstimmen“ – wie es in einer Aussendung heißt – einstimmig beschlossen.

Von der alten Gemeinderatsriege sind neben Stadtchef Krammer wieder Vizebürgermeister Mario Wührer, die bisherigen Stadträte Peter Engelbrechtsmüller, Franz Sommer und Anton Schörghofer sowie Heinz Dötzl, Christian Pechhacker, Judith Riegler, Julia Sattler, Silvia Hraby, Gjavit Shabanaj, Leopold Stockinger, Leopold Brenn und Gerhard Krenn wieder mit dabei. Neu im Gemeinderat für die WVP sind Gudrun Schindler-Rainbauer, Julia Winkler, Lisa Fuchsluger und Lukas Hintsteiner vertreten.

Damit sind bis auf den ehemaligen Finanzstadtrat Peter Pfannenstill alle bisherigen WVP-Gemeinderäte, die sich der Wahl wieder gestellt haben, mit dabei. Elf Mandatare traten nicht mehr an. Der Frauenanteil im WVP-Team beträgt wie schon in der vorigen Gemeinderatsperiode ein Drittel.

Die konstituierende Sitzung des neuen Waidhofner Gemeinderats wird am 28. Februar über die Bühne gehen.

