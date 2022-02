Wahldebakel für Waidhofner VP

Ein Wahldebakel erlebte die Waidhofner Volkspartei am Sonntag. Bürgermeister Werner Krammer, der bei seinem erstmaligen Antreten als Spitzenkandidat vor fünf Jahren mit der WVP 12,8 Prozentpunkte zulegen und mit 60,2 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit eindrucksvoll zurückholen konnte, musste diesmal 18,9 Prozentpunkte abgeben. Die WVP stürzte von 60,2 auf 41,3 Prozent ab und hält künftig bei nur noch 18 von 40 Mandaten. Das bedeutet acht Sitze weniger im Stadtparlament und den Verlust der absoluten Mehrheit.

Der WVP-Spitzenkandidat zeigte sich am Wahlabend vom Absturz der Volkspartei überrascht. „Wir haben die letzten Jahre nach bestem Wissen und Gewissen für Waidhofen gearbeitet und unsere Themen im Wahlkampf auch in den Vordergrund gerückt. Dieser Wahltag war aber ganz offensichtlich von der Debatte über das Impfen, die Impfpflicht und die Corona-Regeln überlagert“, sagte Krammer. „Es war wohl die erste Corona- und Impfplicht-Wahl, die wir in Österreich erlebt haben.“ Deshalb sei auch kaum eine der etablierten Parteien – mit Ausnahme der SPÖ – an ihre bisherigen Ergebnisse herangekommen, meinte der Bürgermeister. SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr gratulierte der Stadtchef zum Wahlerfolg.

„Wir haben nicht so abgeschnitten, wie wir uns das gewünscht hätten und wofür wir gekämpft haben“, sagte der WVP-Listenerste weiter. „Dennoch sehe ich heute auch eines: Wir sind doppelt so stark wie die beiden fast annähernd gleichplatzierten Zweiten. Und ich vergleiche heute nicht mit der letzten Wahl, sondern weiß, dass wir uns im Gegenwind auf über 40 Prozent hochgekämpft haben. Dafür danke ich allen, die uns heute unterstützt haben.“ Wichtig sei nun, den Weg des Miteinanders, die kons truktive Arbeit für Waidhofen fortzusetzen, fügte der Stadtchef an.

Wahlanalyse und Mandatsvergabe

Am Montag hatte der Stadtchef das Wahlergebnis schon einigermaßen verdaut. „Als die Sprengelergebnisse am Sonntag nach und nach eingetroffen sind, ist etwas Gewissheit geworden, was ich vorher als Möglichkeit schon erwogen habe“, sagt er. „So wie unser Ergebnis 2017 unerwartet nach oben gegangen ist, ist es diesmal unerwartet nach unten gegangen.“ Rücktrittsgerüchte, wie sie in den sozialen Medien gleich nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses aufkeimten, wollte Krammer nicht bestätigen. „Wir werden nun das Wahlergebnis analysieren und uns im Parteivorstand bereden, wie es weitergehen soll. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Klar ist, dass man nach einem solchen Ergebnis nicht einfach zur Tagesordnung übergehen kann. Klar ist aber auch, dass ich eine Verantwortung für die Stadt habe.“

Noch am Montag wurden die Vorzugsstimmen, die der WVP als Grundlage für die Besetzung ihrer Mandate dienen, ausgezählt. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) sollte dann im Parteivorstand über die Vergabe der WVP-Mandate entschieden werden. Für die weitere Arbeit im Gemeinderat möchte der Stadtchef mit allen Parteien Gespräche führen. „Nur miteinander können wir gut für Waidhofen arbeiten“, hält Krammer fest.

