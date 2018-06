Das „kost.bare Waidhofen“ ist wieder um ein Stück gewachsen: Ende Mai konnten die Gemeinschaftsgärten am Krautberg fertiggestellt werden und am Montag der Vorwoche die Schlüssel an die Gartenparzellenmieter übergeben werden. „Alles hat mit der Umgestaltung des früheren Bürgermeistergartens begonnen. Damals entstand die Initiative ‚kost.bares‘ Waidhofen, mit der wir den Naturschatz in der Stadt ganz besonders würdigen und ein intensives Bewusstsein für Regionalität schaffen wollen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Der Gemeinschaftsgarten am Krautberg ist genauso konzipiert wie jener im Ortsteil Zell, wo sich die Mieter gemeinsam um ein rund 6.000 Quadratmeter großes Grundstück kümmern. Am Krautberg stehen Hobbygärtnern nun noch einmal 20 Gartenplätze zur Verfügung, die nach Lust und Laune genutzt und bepflanzt werden können. „Schon in der Vergangenheit wurde dieser Platz von der Bevölkerung genutzt, um hier Gemüse und Kraut anzubauen. Mit diesem Projekt lassen wir die Historie wieder aufleben“, sagt Krammer.

Neben den Gartenparzellen wurden im Krautberggarten auch eine Wasserstelle sowie eine Aussichtsplattform mit Blick auf die Stadt und Sitzgelegenheiten errichtet. Als besonderer Hingucker begrenzt ein Andrehhag, errichtet von Anton Pichler sen., den Gemeinschaftsgarten zur Straßenseite hin. Der Andrang auf die Gartenparzellen am Krautberg war, wie auch auf der Zell, bereits bei der Vorstellung des Projektes im Februar dieses Jahres groß. „Der Gemeinschaftsgarten am Krautberg ist mit seiner einmaligen Naturkulisse und mit seinem Blick auf die Stadt wirklich ein ganz besonderer Platz. Ich wünsche allen Hobbygärtnern viel Freude mit ihrem Stück Waidhofen“, sagt Umweltstadtrat Fritz Hintsteiner.