Auf großes Interesse stießen bei der Generalversammlung des Club 598 die manuellen Tätigkeiten der Vereinsmitglieder, die sich mit großer Liebe und viel Hingabe der Pflege, Sanierung und dem Erhalt alter Eisenbahnwaggons und -lokomotiven widmen.

So konnte erst kürzlich der Haubendachwaggon 3609 (Baujahr 1896) endgültig zusammengebaut werden. Der Wagenkasten wurde auf das sanierte Fahrgestell aufgesetzt, heuer soll der Innenausbau beginnen.

Mit großer Anstrengung wird auch am Rohrtausch der Lokomotive 598.02 gearbeitet. Bei dieser müssen 120 Stück Heizrohre mit einer Länge von je 3,7 Metern im Langkessel ausgetauscht werden – dies deshalb, weil der Kesselinspektor zur Untersuchung des Dampfkessels in den Innenraum einsteigen muss.

Doch nicht nur über die Pflegemaßnahmen der vereinseigenen Fahrzeuge sprachen die Clubmitglieder – auch andere Themen kamen zur Sprache. So diskutierte man intensiv über das angedachte Eisenbahnmuseum in Waidhofen sowie über das Regionalprojekt 2019 bis 2023, das die Revitalisierung der Schmalspurbergstrecke zwischen Lunz am See und Kienberg-Gaming zum Ziel hat.

Starke Kritik an Citybahn-Kürzung

Natürlich wurde bei der Generalversammlung auch über die geplante Kürzung der Waidhofner Citybahn diskutiert – die man stark kritisiert. „Wenn man die Klimaerhitzung ernst nimmt, dann ist wohl eine schienengebundene Verkehrsachse zwischen dem Waidhofner Hauptbahnhof und Ybbsitz die einzige Lösung“, sagt Vereinsobmann Siegfried Nykodem.

Bei der Generalversammlung konnte der Club 598 nicht nur viele Waidhofner, sondern auch zahlreiche auswärtige Mitglieder – ein besonderes Kennzeichen des Vereins – begrüßen. „Im Verein sind viele manuelle und auch organisatorische Aufgaben zu bewältigen“, sagte Obmann Nykodem zum Abschluss der Versammlung. „Ich bin aber überzeugt, dass sich mit Ausdauer und engagiertem Einsatz der Mitarbeiter das Arbeitspensum sicher erledigen lassen wird.“