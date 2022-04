Maschinenring Ybbstal nimmt Kurs auf Expansion

Werbung

Seit 40 Jahren besteht der Maschinenring Ybbstal. Am Donnerstag lud der Vereinsvorstand zu dessen 39. Generalversammlung, nachdem die Generalversammlungen 2020 und 2021 Corona-bedingt ausgefallen waren.

Obmann Johann Bösendorfer erläuterte in seinem Rückblick über drei Jahre, dass die Organisation zu einem unverzichtbaren Partner für Kunden in der Region geworden ist.

Nach Gründung der Maschinenring Region Amstetten GmbH haben die Maschinenring-Vereine Amstetten, Mostviertel West und Ybbstal ein gemeinsames Dach und eine gemeinsame operative Plattform gefunden, an der sie jeweils zu einem Drittel Anteile halten. Die beiden Geschäftsführer Eva Aigner und Markus Heigl bieten mit 18 Mitarbeitern in den Arbeitsfeldern Agrar, Personalleasing, Winterdienste, Grünraumdienste, Baummanagement, Gartengestaltung, Forst, Bioenergie und Objektbetreuung ihre Dienste an, die nicht nur den 2.200 Mitgliedern der drei Vereine zur Verfügung stehen. „Alle Arbeitsfelder entwickeln sich gut, wir suchen Arbeitskräfte von Betriebshelfern bis zu Grünraumpflege“, sagte Aigner.

Verlässlicher Partner in Zeiten volatiler Märkte

Dass gerade in den beiden vergangenen Jahren, die von unerwarteten Preis- und Marktentwicklungen geprägt waren, der Maschinenring sich als besonders verlässlicher Partner der Land- und Forstwirtschaft erwiesen hat, betonte Landtagsabgeordneter Anton Kasser in seiner Grußadresse. „Wir stehen vor Herausforderungen, was Energiekosten, Preisentwicklungen und Lieferketten betrifft, die wir noch nie gesehen haben“, sagte Kasser.

Der durch die Gründung der Maschinenring Region Amstetten GmbH möglich gewordene Büroneubau in der Aschbacher Heide bietet den Aktivitäten des Maschinenrings eine neue Plattform. 2,4 Millionen Euro wurden investiert, damit auf einem 5.300 Quadratmeter großen Grundstück 613 Qua dratmeter Bürofläche und rund 900 Quadratmeter Lager- und Garagenflächen entstanden sind. Geschäftsführer Markus Heigl erläuterte die Bauhistorie und lud zur Eröffnung des Baus am 10. Juni ein.

Die Gründung der Maschinenring Region Amstetten GmbH machte eine Änderung der Satzungen des Vereinsstatuts notwendig. Eva Aigner erläuterte diese der Vollversammlung. Alle Abänderungen wurden genauso einstimmig beschlossen wie die Einführung eines Solidarbeitrags für die Betriebshilfe von 2,80 Euro zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag. Ebenfalls einstimmig wurden Markus Schwarnthorer als Kassier und Daniel Sonnleitner als dessen Stellvertreter gewählt.

Des Weiteren wurden der Leistungsbericht Maschinenring NÖ-Wien erläutert und am Ende der Generalversammlung die farming.software vorgestellt.

