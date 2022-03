Waidhofen/Ybbs: Dampfrösser über der Stadt

Am Samstag luden die Eisenbahnfreunde vom Club 598 zur Generalversammlung ins Theatercafé. Dabei wurde der Vorstand einstimmig gewählt. Siegfrid Nykodem wurde als Obmann bestätigt. Als seine beiden Stellvertreter fungieren Ferdinand Losbichler und Johann Fluch.

Einstimmig beschlossen wurde von den Mitgliedern der Vorschlag, die historischen Lokomotiven Yv.2 und Yv.3 einer umweltgerechten Präsentation zuzuführen. So soll noch 2022 die denkmalgeschützte Dampflok Yv.2 CO₂-neutral über den Dächern Waidhofens verkehren. Statt Kohle soll das Dampfross mit Buchenholz befeuert werden. Noch weiter möchte man bei der Dampflokomotive Yv.3 gehen: Mittels eines in der Schweiz erprobten „elektrischen Dampferzeugers“ möchte der Club 598 einen CO₂-freien Betrieb ermöglichen.

In einem ersten Schritt möchten die Eisenbahnfreunde die Lok Yv.2 in den nächsten Monaten sicherheitstechnisch so aufarbeiten, dass sie bald auf den Gleisen der Citybahn ihre Runden drehen kann. Die Niederösterreich Bahnen hätten dafür, unter der Voraussetzung, dass alle technischen Vorgaben erfüllt seien, bereits ihre Erlaubnis gegeben, heißt es seitens des Clubs 598.

Seitens der NÖ Bahnen gibt man sich über die Pläne des Clubs 598 am Montag auf Nachfrage der NÖN überrascht. Man sei aber selbstverständlich bereit, wenn eine entsprechende Anfrage gestellt werde, diese zu prüfen. „Wenn die Fahrzeuge betriebsfähig sind und den technischen Vorgaben und Normen entsprechen, werden wir uns gerne mit dem Club über ein entsprechendes Event einer Dampflokfahrt austauschen“, heißt es seitens des Bahnbetreibers.

