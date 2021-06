In den Pflichtschulen der Bildungsregion Mostviertel, die die Bezirke Amstetten, Waidhofen, Scheibbs und Melk umfasst, kommt es mit Schulbeginn im Herbst auf Direktorenebene zu einem Generationenwechsel. An 18 Schulen werden im September neue Gesichter die Eröffnungskonferenzen leiten (siehe Infobox).

Leiterstellen ausgeschrieben

Dabei wurden bereits vier Leiterstellen öffentlich ausgeschrieben, für deren definitive Besetzung in einem aufwendigen Bewerbungsprozess entschieden wird.

An der Sportmittelschule (SMS) Waidhofen, wo Peter Fürst am 1. August nach 18 Jahren Leitung in Pension tritt, an der Mittelschule Yspertal (Johann Zeillinger) sowie den Volksschulen Gresten und Reinsberg (jeweils Franz Rischanek) wird im Laufe des Sommers über die Nachfolge unter jeweils mehreren Bewerbern entschieden. Um die Leitung der Mittelschule Amstetten (Gottfried Schulze) hat sich bisher niemand beworben, sodass vorerst Marijana Muscovics mit der Leitung betraut wird.

Interimistische Leitung der Schulen

An weiteren 14 Schulen werden bis zur Ausschreibung der Leiterstellen Personen interimistisch mit der Führung betraut. In Waidhofen verlässt Michaela Möbius das sonderpädagogische Zentrum Richtung Pension, Heidelinde Stangl wird die Schule vorläufig weiterführen. E

rika Reisinger, die bisher an der SMS Waidhofen tätig war, übernimmt im Oberen Ybbstal mit den Volksschulen Hollenstein und St. Georgen/Reith sowie der Mittelschule Hollenstein drei Schulen von Christine Bauer.

Sabine Kondelik-Ebner löst Gerhard Michlmayr an der Volks- und Mittelschule Ertl ab. Die Leitungen der Mittelschulen Mauer und Hausmening übernimmt Markus Loidoilt – bisher MS Ardagger – von Elfriede Geirhofer und Angelika Riegler.

Im Bezirk Scheibbs folgt Manuela Schrittwieser Direktor Erich Buxhofer, der vor der Pension ein Sabbatical absolviert. Die PTS Scheibbs verlässt Langzeit-Direktorin Edda Taschler Richtung Ruhestand. Robert Heindl übernimmt die Leitung.

Im Bezirk Melk übernimmt Maria Zeller-Zellhofer die Volksschulen Neumarkt und St. Martin von Christine Gerstl. An der MS Pöggstall tritt Gottfried Röster in den Ruhestand. Markus Schauer folgt ihm nach.

Hörndler: „Klarheit trotz Pensionswelle“

„Das sind tatsächlich relativ viele Ablösen in einem Jahr“, sagt Josef Hörndler, Schulqualitätsmanager (SQM) und Leiter der Außenstelle der Bildungsdirektion in Waidhofen. Dass schon jetzt frühzeitig die Betrauungen durchgeführt werden, soll noch vor September Klarheit an den Schulen schaffen.

„Es wurden auch bereits alle Neulehrer zugeteilt und alle Versetzungen ausgesprochen“, sagt Hörndler. Denn aufgrund der vielen Pensionierungen auch im Lehrerbereich gibt es eine Rekordzahl von Anstellungen in der Bildungsregion Mostviertel. 131 Junglehrer werden in den Dienst genommen. Weiters wurden 72 Versetzungen rechtzeitig vor Schulschluss dingfest gemacht. „Damit für den Schulanfang die Situation an den Schulen klar und fertig ist“, sagt Hörndler.

Neue Verfahren der Leiterbesetzung

Die Ausschreibungsverfahren für Schulleitungen wurden 2017 per Gesetz neu geregelt. In einem objektiven Verfahren müssen sich die Bewerber in einem ersten Schritt unter Führung der Consultingfirma Deloitte in Wien einer Anhörung unterziehen. Deloitte erstellt in der Folge eine Potenzialanalyse.

Als nächster Schritt folgt ein Anhörungsgespräch vor einer regionalen Begutachtungskommission der Bildungsdirektion, der Schulaufsicht, Personalvertretung und Gewerkschaft angehören. Das Schulforum der vom Wechsel betroffenen Schule und der Dienststellenausschuss der Personalvertretung haben die Möglichkeit einer Stellungnahme. Das letzte Wort hat dann schließlich der Bildungsdirektor, bevor die Bestellung vorgenommen wird.