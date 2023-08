Fotokunst: Horst Marka stellt im Rathaus Waidhofen/Ybbs aus

Horst Marka wurde in Wien geboren und ist seit seiner Kindheit eng mit der Stadt Waidhofen verbunden. Derzeit sind unter dem Titel „Geometrie der Landschaft“ Werke Markas, die im Zeitraum von Jänner bis Juli 2023 entstanden, im Waidhofner Rathaus ausgestellt.

„Ich bin fasziniert davon, wie die Kamera Ordnung in die Dinge bringen kann: die Suche nach Geometrie in dem, was als Chaos erscheint, oder auch die Umordnung bestehender Strukturen. Oft auf kleine Bildausschnitte konzentriert, gleitet die Fotografie zwischen subjektivem Dokumentieren und Stilisieren. Geometrie in der Landschaft kann von der Natur selbst geschaffen sein, aber ebenso oft ist sie das Ergebnis menschlicher Einflüsse. Ich versuche nicht, das zu verstecken, sondern bin daran interessiert, zufällige Muster als unbeabsichtigte Nebenwirkung eines rationalen Prozesses zu entdecken“, beschreibt Marka selbst seinen Zugang zur Fotografie.

„Wir schätzen uns glücklich, in Waidhofen eine solche Vielfalt an herausragenden Künstlern zu beheimaten, darunter auch Horst Marka. Seine Bilder eröffnen uns einen neuen Blickwinkel auf die Welt um uns herum“, lädt auch Bürgermeister Werner Krammer zur visuellen Reise ins Rathaus ein. Besichtigt werden kann die Ausstellung noch bis 30. September.