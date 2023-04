Traditioneller Kirtag in St. Georgen/Klaus

Zahlreiche Besucher lockte der Kirtag in St. Georgen in der Klaus am vergangenen Sonntag an. Beste Verpflegung und Unterhaltung gab es von den St. Georgner Vereinen und die Gruppe „BruckZuckMusi“ sorgte für tolle Stimmung. Angeführt von Anton Figerl, der den heiligen Georg darstellte, zogen die Pferde, begleitet von den Trachtenmusikkapellen St. Georgen in der Klaus und St. Valentin, zur Dorfwiese. Diakon Thomas Resch spendete den Segen für alle Pferde, Tiere und Menschen.

