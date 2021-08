Mit einem Protest-Camp wollten Julia Bösendorfer, Georg Wagner und Raphael Kößl zum Jahreswechsel drei Tage lang in Waidhofen auf die humanitäre Notlage in den südeuropäischen Flüchtlingslagern aufmerksam machen und ein Zeichen für die Aufnahme von Schutzsuchenden setzen. Dazu errichteten die drei am 29. Dezember des Vorjahres gegen 18 Uhr am Oberen Stadtplatz zwischen Stadtpfarrkirche und Hintergasse zwei Zelte.

Wie die NÖN berichtete, wurde aus der geplanten Protestaktion jedoch nichts. Da dem Magistrat eine ordnungsgemäße Anmeldung der Versammlung und eine verkehrsrechtliche Bewilligung für die Benützung des Straßenstücks fehlte, wurde das Camp von der Behörde unter Beisein der Polizei bereits eineinhalb Stunden später wieder aufgelöst.

Da sich die drei Waidhofner aber im Recht wähnten, brachten sie eine Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht NÖ ein. Nach zwei Verhandlungstagen im März und im Juli liegt nun ein Erkenntnis des Gerichts vor. Darin wird die Auflösung des Protest-Camps für rechtswidrig erklärt. Die nicht fristgerechte bzw. nicht ordentliche Anmeldung der Versammlung, auf die sich der Magistrat berief, stelle keinen Auflösungsgrund dar, heißt es seitens des Gerichts.

Kößl, Wagner und Bösendorfer, die auch an der Organisation der Waidhofner Klimaproteste federführend beteiligt waren, hatten, um ihre Versammlung anzumelden – wie schon mehrfach zuvor – dem stellvertretenden Leiter der Hoheitsverwaltung am Magistrat zwar rechtzeitig eine Mail geschickt. Da diesmal darauf jedoch eine Abwesenheitsmeldung eintrudelte, die sie erst später lasen, erfolgte die Anmeldung des Protest-Camps aber keine 48 Stunden vor Beginn.

Kein Auflösungsgrund

Für das Gericht ist das jedoch kein Auflösungsgrund. Nach der Rechtssprechung des Verwaltungsgerichtshofs würden selbst Versammlungen, die nicht in der gesetzlich geforderten Weise angemeldet wurden, den grundrechtlichen Schutz der Versammlungsfreiheit genießen, heißt es in dem Erkenntnis.

Weiters wird festgehalten, dass das Protest-Camp am Oberen Stadtplatz keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dargestellt habe und auch keine Gefährdung der Aktivisten durch etwaige Vandalen – wie ebenfalls seitens des Magis trats angeführt – vorgelegen sei. Auch Covid-Präventionsmaßnahmen seien eingehalten worden. Das Landesverwaltungsgericht hält fest, dass die Behörde bei einer tatsächlich vorliegenden Gefährdung vor einer Auflösung andere Möglichkeiten, wie eine Verlegung oder etwaige Adaptierung, in Erwägung hätte ziehen müssen.

„Es ist schön, dass uns das Gericht recht gegeben hat“, sagt Wagner. „Für uns ist dieses Erkenntnis eine Rehabilitierung unseres Rufs.“ Die vom Magis trat angeführten Gründe seien nicht ausreichend für eine Auflösung gewesen, hält Kößl fest. „Die Behörde hätte umsichtiger agieren müssen. Schade ist nur, dass durch die Auflösung das eigentliche Thema der Versammlung in den Hintergrund getreten ist. Am Zustand der österreichischen Flüchtlingspolitik ändert der Entscheid wenig.“

Behörde bewertete Aktion als Veranstaltung

Das Landesverwaltungsgericht sei in seinem Urteil zur Ansicht gelangt, dass es sich bei der Aktion um eine Zusammenkunft nach dem Versammlungsrecht gehandelt habe, welche nach Auffassung des Gerichts daher nicht aufgelöst hätte werden dürfen, heißt es in einer Stellungnahme des Magistrats.

„Der Begriff der ‚Versammlung‘ ist im Versammlungsgesetz nicht eindeutig definiert. Ob eine Aktion eine ‚Versammlung‘ ist oder nicht, kann daher erst nach umfangreichem Studium der höchstgerichtlichen Rechtsprechung beurteilt werden. Für die Behörde war das äußere Erscheinungsbild der Aktion zum Zeitpunkt des Einschreitens keine ‚Versammlung‘, sondern eine Veranstaltung, die nach dem Veranstaltungsrecht, der Straßenverkehrsordnung und den geltenden Covid-19-Bestimmungen zu beurteilen war.“

Die Behörde habe unmittelbar eine Entscheidung treffen müssen, wird seitens des Magistrats festgehalten. Hinsichtlich der mangelhaft erscheinenden verkehrstechnischen Absicherung der Zelte sei die Auflösung auch zur Sicherheit der Akteure geschehen. Keinesfalls habe man durch die Auflösung den Inhalt der Aktion werten wollen.