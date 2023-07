Bei Familiensingwoche Hollenstein wurde Direktor Klaffner geehrt

Musikalisch-kreatives Erleben für alle Generationen bot in den vergangenen zwei Wochen die in der Landwirtschaftsfachschule (LFS) Hohenlehen. Dabei geht es nicht um sängerische Perfektion, wiewohl die Singwochen auf beachtlichem Niveau stattfinden. „Lustbetontes Singen im gemischten Chor, Singen, Tanzen, Spielen in adäquaten Altersgruppen, kreatives Gestalten und instrumentales Musizieren in verschiedenen Neigungsgruppen“, ist unser Ziel, sagen die künstlerischen Leiter Sigrid Pacher, Lukas Langer und Erhard Mann.

„Die LFS Hohenlehen ist dabei ein idealer Ort für die Durchführung der Singwochen. Die Räumlichkeiten verfügen über eine gute Akustik und die Lage der Landwirtschaftlichen Fachschule mit dem großen Park und der Viehwirtschaft ist wie geschaffen für Familien mit Kindern“, betonten die Veranstalter.

Über das Musizieren, Tanzen und Singen hinaus ist die Singwoche eine ideale Erlebniswoche für musisch interessierte Familien, Alleinerzieherinnen und und Alleinerzieher sowie Großeltern, die mit ihren Kindern oder Enkelkindern Freude am gemeinsamen Tun haben. Es stand auch Bewegung und kreatives Gestalten, Baden, Spielen, Wandern, Sport und Erholung in freier Natur auf dem Programm.

Das Team besteht aus erfahrenen Singwochenteilnehmerinnen und Teilnehmern kombiniert mit neuen Gesichtern der österreichischen Musikwelt. Heuer hatte das Abschlusskonzert am Freitag aber einen besonderen Tagesordnungspunkt. Der scheidende Fachschuldirektor Leo Klaffner erhielt von der Vokalakademie Dank und Anerkennung ausgesprochen.