Neuer Spar-Supermarkt in Hollenstein an der Ybbs

Seit über 14 Jahren betreibt Helmut Gratzer bereits einen Spar-Markt im Ortszentrum von Hollenstein. Übernommen hat er das Geschäft 2009 von seinem Vater, der den Betrieb von 1995 an gemeinsam mit Spar führte. Der Spar-Markt im Ortszentrum ist nun Geschichte, denn in den vergangenen viereinhalb Monaten wurde ein neuer Markt in Holzriegelbauweise samt Gründach direkt an der B 31 errichtet.

„Unser alter Standort wurde zu klein und die Gegebenheiten vor Ort entsprachen nicht mehr den Anforderungen der Zeit“, sagt Gratzer. „Daher haben wir uns für einen Neubau entschieden – und das Ergebnis kann sich sehen lassen.“

Am vergangenen Donnerstag eröffnete der Kaufmann nun seinen neuen Spar-Supermarkt rund 200 Meter vom alten Standort entfernt und fußläufig vom Ortszentrum aus gut erreichbar. 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um vier mehr als im Vorgängermarkt, sind hier auf einer Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern tätig.