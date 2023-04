Bioladen in Waidhofen an der Ybbs schließt die Pforten

Der Bioladen am Oberen Stadtplatz in Waidhofen an der Ybbs schließt seine Pforten. Wie die NÖN berichtete, musste die in Steyr ansässige Hoflieferanten Biohandels GmbH & Co KG, die den Laden betreibt, im Herbst Insolvenz anmelden. Die Corona-bedingten Schließungen in der Gastronomie sowie Einbrüche am Bio-Lebensmittel-Markt hatten das Unternehmen in eine finanzielle Schieflage gebracht. Ein Sanierungsverfahren wurde eröffnet und einer von zwei Märkten in Steyr geschlossen. Im Dezember wurde der vorgelegte Sanierungsplan dann angenommen und das Verfahren aufgehoben.

Der Standort in Waidhofen solle auf jeden Fall fortgeführt werden, hieß es noch im Herbst. Voraussichtlich Ende Juni wird der Verkaufsladen, der gleichzeitig ein Gastronomiebetrieb ist, nun aber doch dicht machen. 13 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind von der Schließung betroffen.

Zu wenig Frequenz am Oberen Stadtplatz

„Die Kosten im Energiebereich sowie am Lohnsektor sind zuletzt einfach überproportional gestiegen“, sagt Geschäftsführer und Gesellschafter Ernst Halbmayr aus St. Peter/Au. „Uns trifft das doppelt, da wir durch die Kühlung der Lebensmittel und die Gastronomie ein sehr energielastiger Betrieb sind, und durch den hohen Personalaufwand auch die Steigerungen bei den Lohnabschlüssen spüren.“ Dazu komme, dass durch die Teuerung derzeit deutlich weniger Bio-Lebensmittel gekauft würden, hält Halbmayr fest und führt die Schließung auch auf den Standort zurück. „Die Frequenz am Oberen Stadtplatz in Waidhofen ist einfach zu schwach“, meint der Unternehmer. Die neue Parkordnung tue ihr Übriges dazu.

13 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am AMS angemeldet

Die 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Waidhofner Bioladens wurden bereits beim AMS angemeldet. „Ich gehe aber davon aus, dass eine große Nachfrage nach unseren Mitarbeitern herrscht“, sagt Halbmayr. „Es ist mir ein großes Anliegen, dass alle rasch wieder einen Job finden.“

Ende Juni wird der Bioladen nach derzeitigem Stand seine Pforten schließen. Da läuft der Mietvertrag aus. „Wir wollen aber einen Vollbetrieb bis zum letzten Tag“, stellt der Geschäftsführer klar. „Danach werden wir uns auf den Standort Steyr konzentrieren. Da ist die Frequenz deutlich besser.“ Einen winzigen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings noch: „Wenn sich jemand findet, der das Geschäft mit einem neuen Konzept übernehmen möchte, sind wir gesprächsbereit“, sagt Halbmayr.

