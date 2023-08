Biker aus Nah und Fern trafen sich in Ybbsitz

Die Samstagsausfahrt, die übers Hochbärneck hätte führen sollen, fiel zwar im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser, aber die Wetterfestigkeit mussten die passionierten Bikerinnen und Biker ohnehin schon bei der Anreise beweisen. Die weiteste Anreise mit circa 800 Kilometern hatten heuer Angelika und Wilhelm Schelt aus dem Siegerland in Nordrhein-Westfalen. „Es ist unser erstes Gespanntreffen in Ybbsitz. Vor sechs Jahren wollten wir schon einmal teilnehmen, aber kurz vor Frankfurt riss ein Ventil beim Motorrad ab“, erzählt Wilhelm Schelt, der damals über die Gespannzeitung von dem Treffen erfuhr. Von solchen Defekten lassen sich Gespannfahrer nicht abschrecken. Die meisten kennen ihre Gefährte – oft Oldtimer – fast auswendig. Denn die Gespannfaszination beschränkt sich nicht nur auf das außergewöhnliche Fahrgefühl, sondern beinhaltet auch die Freude am Schrauben an den Maschinen. Schelt, zum Beispiel, hat gemeinsam mit seiner Frau sechs fahrbare, selbst aufgebaute Motorräder zu Hause. 15 Motorräder liegen zerlegt bei den Schelts im Keller. Je nach Modell schraube er an einem Modell circa ein bis zwei Jahre in seiner Freizeit, bis es fahrbar ist, erzählt er mit einem Leuchten in den Augen.

Wilhelm und Angelika Schelt (von links) sind mit ihrem Gespann circa 800 Kilometer vom Siegerland angereist. Martin Schott (Mitte) aus Ludwigshafen ließ sich auch nicht vom Regen abschrecken. Foto: Birgit Aigenbauer

Die Faszination für das Gespannfahren spürt man nicht nur bei Schelt, sondern bei der ganzen Gruppe. Ein Gespann zu steuern ist keine einfache Sache: Obwohl das Tempo nicht so hoch ist, kommt man in Kurven viel schneller in einen Grenzbereich als mit einem Solomotorrad. So wird die Landstraße zum Abenteuer. In den schwarzen Lederkluften wirken viele der Gruppe auch optisch wie „wilde Kerle“. Für die meisten ist es auch selbstverständlich, trotz Regen im Zelt zu schlafen, obwohl sie im Pfadfinderheim eine Nächtigungsmöglichkeit gehabt hätten. Viele der Gäste schlafen aber sogar im Winter im Zelt, denn Rosemarie und Franz Sonnleitner und Alfred „Sus“ Kössl veranstalten nicht nur im August ein Treffen in Ybbsitz, sondern auch ein Dreikönigstreffen im Winter, wo viele der Anwesenden ebenfalls teilnehmen.

In Ybbsitz selbst gibt es zwar nur die zwei Gespanne der Veranstalter, beim Treffen hatte man aber das Gefühl, die Gespannfahrer sind alle eine große Familie.