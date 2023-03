Blitzschnelle Pizza: Eltern-Kind-Kochen in der PVS Gleiß

Da die Private Volksschule Gleiß heuer erneut am Projekt „Gesunde Schule“ teilnimmt, fand am 1. und 2. März ein Eltern-Kind-Kochen in der Schule statt. Dabei konnten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern drei verschiedene Gerichte zubereiten. Gekocht wurden als Vorspeise eine Kartoffelcremesuppe, als Hauptspeise eine blitzschnelle Pizza und als Nachspeise Haferflocken-Bananen-Cookies. Alle drei Gerichte schmeckten vorzüglich und wurden von den Teilnehmern genussvoll verzehrt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.