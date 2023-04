BGF-Gütesiegel für Ybbsitzer Firma IMC

Am Mittwoch, 23. März, fand in St. Pölten die Verleihung des Gütesiegels für Betriebliche Gesundheitsförderung statt. Die Österreichische Gesundheitskasse zeichnet damit heimische Betriebe aus, die besonders darauf achten, ein gesundes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Krankheiten am Arbeitsplatz vorbeugen, die Gesundheit stärken und das Wohlbefinden von Menschen insgesamt verbessern – das Mostviertler IT-Unternehmen IMC mit Sitz in Ybbsitz hat es sich bereits vor Jahren zur Aufgabe gemacht, Betriebliche Gesundheitsförderung nicht nur zu praktizieren, sondern in seinem Arbeitsalltag auch zu leben. Dafür wurde IMC nun von der Österreichischen Gesundheitskasse mit dem BGF-Gütesiegel für die Jahre 2023–2025 ausgezeichnet.

„Es erfüllt uns mit großer Freude, wenn unsere Anstrengungen mit dem BGF-Gütesiegel belohnt und wertgeschätzt werden. Das bestätigt den von uns eingeschlagenen Weg. Mit unterschiedlichsten Maßnahmen wie ergonomischer Büroausstattung, hochwertiger Firmenkleidung, Nuad-Thai-Behandlungen, gemeinsamen Ausflügen, Grillfeiern, regelmäßigen Mitarbeitergesprächen, einer Flockenquetsche und gesundem Obst im Büro und vielem mehr legen wir das Thema möglichst breit an“, sagt Thomas Knapp. Für den IMC-Geschäftsführer ist die gezielte Gesundheitsförderung in all ihren Facetten „längst ein Teil der IMC-Unternehmenskultur“ und eine „echte Win-win-Situation“. „Davon profitieren unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unser Geschäft gleichermaßen.“

Prokuristin Sandra Knapp ergänzt: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich bei IMC wohlfühlen. Dies zeigt im Speziellen unsere IMC-Arbeitswelt, ein Ort zum Wohlfühlen. Dabei ist uns auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine Herzensangelegenheit. Das Wichtigste ist aber“, sagt Sandra Knapp abschließend, „dass wir mit den gesetzten Maßnahmen unser Leitbild auch innerhalb unseres Unternehmens leben. Wir machen IT sicher und einfach nutzbar, um Menschen damit eine sorgenfreie Arbeit zu ermöglichen. Das ist aber nur möglich, wenn auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgenfrei und gesund ihren Tätigkeiten nachgehen können.“

Im Ybbstal wurden außerdem noch die Unternehmen IFE Aufbereitungstechnik, Seisenbacher, ZMK Metallbau, Haarschneider – mein Friseur im Mostviertel und die Bäuerliche Schlachtgemeinschaft Oberes Ybbstal mit dem BGF-Gütesiegel bis 2025 ausgezeichnet.

