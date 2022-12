„Darm-Service“ als Vorsorge im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Ab 50 Jahren ist ein regelmäßiges „Darm-Service“ in Form von Vorsorgeuntersuchungen ein wichtiger Baustein in der Gesundheitsprävention. Das Landesklinikum Waidhofen bietet Bürgerinnen und Bürgern ambulant risikoarme Darmspiegelungen an.

Eine Darmspiegelung, auch Koloskopie genannt, ermöglicht mithilfe eines flexiblen medizinischen Instruments mit Kamera einen Einblick ins Innere des menschlichen Darms. Die Darmspiegelung ist ein minimalinvasiver, patientenschonender Eingriff, durch den Gewebeveränderungen im Darm rasch erkannt und entfernt werden können.

„Im Klinikum Waidhofen werden pro Jahr circa 2.000 Magen- und Darmspiegelungen durchgeführt. Dabei steht eine fachübergreifende Zusammenarbeit zwischen internistischen und chirurgischen Fachärztinnen und Fachärzten als auch eine ganzheitliche Betreuung rund um die Untersuchung im Fokus. Eine Sedierung ermöglicht eine schmerzfreie, sanfte Durchführung der Darmspiegelung. Die Koloskopie ist eine sichere und komplikationsarme Untersuchung“, informiert Primar Simon Papai, Leiter der Inneren Medizin.

Das Klinikum kann zeitnah Termine anbieten und mit der Krankenkasse verrechnen. Neben den Vorsorge- und Nachsorgeuntersuchungen werden auch Darmspiegelungen bei akuten oder chronischen Magen-Darm-Beschwerden durchgeführt.

