Tagesklinische Eingriffe am Herzen am Landesklinikum Waidhofen/Ybbs.

Seit Mai sind am Landesklinikum Waidhofen an der Ybbs Untersuchungen der Herzkranzgefäße oder die Stentimplantation bei Herzgefäßverengung tagesklinisch möglich. Patientinnen und Patienten können somit direkt nach dem Eingriff noch am Aufnahmetag wieder entlassen werden.

Bei einer Herzkatheteruntersuchung, auch Koronarangiographie genannt, können Gefäßverengungen, -verschlüsse und -anomalien festgestellt und gleich während der Untersuchung aufgeweitet, gedehnt und mit einem Stent versehen werden. Dafür bringen die behandelnden kardiologischen Fachärztinnen und Fachärzte dünne Kunststoffschläuche - sogenannte Katheter - über die Leiste oder den Arm im Gefäßsystem ein und können mithilfe von Kontrastmittel und Röntgenstrahlen das Gefäß bzw. etwaige Gefäßverengungen optisch darstellen. Ein Gefäßverschluss, wie im Falle eines Herzinfarktes, kann somit ohne invasive Operation mit Narkose erfolgreich therapiert werden. Die Herzkranzgefäße sind wieder „durchgängig“ und das Herz selbst kann wieder mit Blut und Sauerstoff versorgt werden. Für die Patientinnen und Patienten handelt es sich um einen schonenden Eingriff.

Oberärztin Julia Zachhuber führte gemeinsam mit Gregor Baumgarten die erste tagesklinische Koronarangiographie bei Richard Wöginger durch. Foto: LK WaidhofenYbbs

„In Zukunft wird die Herzkatheteruntersuchung im Landesklinikum Waidhofen für Patientinnen und Patienten noch komfortabler, denn sofern keine Ausschlusskriterien vorliegen, kann die Koronarangiographie nun tagesklinisch durchgeführt werden“, informiert die Stationsleiterin des Herzkatheterlabors, Maria Trümel.

„Der Patient oder die Patientin kommt zu einer vereinbarten Voruntersuchung, wo ein ausführliches Aufklärungsgespräch durchgeführt wird“, schildert der leitende Kardiologe Primar Simon Papai die Vorgehensweise. „Am Tag des Eingriffes selbst kommt man in der Früh ins Klinikum und kann, wenn alles nach Plan verlaufen ist und man sich wohl fühlt, am selben Tag wieder entlassen werden und sich zu Hause in der gewohnten Umgebung erholen. Bei medizinischem Bedarf kann man aber auch stationär bleiben.“

1.400 Herzkatheteruntersuchungen im Jahr

Rund 1.400 Koronarangiographien führt Papai mit seinem Team im Waidhofner Spital jährlich durch. Den ersten tagesklinischen Eingriff hat der Kardiologe bei Richard Wöginger erfolgreich durchgeführt. „Ich bin um 6 Uhr früh gekommen, vormittags wurden meine Herzkranzgefäße mit einem Katheter über meinen Arm analysiert und bereits unmittelbar nach dem Eingriff geht es mir gut und ich freue mich dann schon wieder auf zu Hause“, erzählt der Patient direkt nach seiner Koronarangiographie von dem Eingriff.

Erfreut über das neue medizinische Angebot zeigt sich auch Landesrat Ludwig Schleritzko. „Der medizinische Fortschritt ermöglicht immer schonendere Eingriffstechniken, sodass unter anderem Patientinnen und Patienten frühzeitiger Mobilität erlangen“, sagt er. „Darüber hinaus ist es großartig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NÖ Kliniken die Prozesse stets in Richtung Patientenfreundlichkeit weiterentwickeln.“

