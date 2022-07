Zu wenig Blutspenden im Ybbstal: „Lage vorerst stabilisiert“

Werbung

In den letzten Wochen war in den Medien viel von einem drohenden Engpass bei Blutkonserven die Rede. Die Bundesregierung wie auch das Rote Kreuz riefen die Bevölkerung deshalb dringend zum Spenden auf.

Seither scheint sich die Situation wieder leicht zu entspannen, wie Sebastian Bohlheim, Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media beim ÖRK, Bezirksstelle Waidhofen, erzählt: „In der Wiener Blutspendezentrale (zuständig für Wien, Niederösterreich und Burgenland) haben wir durch unseren Aufruf und die mediale Berichterstattung derzeit ein sehr hohes Aufkommen. Seit etwas über einer Woche werden zum Beispiel in der Wiener Blutspendezentrale fast viermal so viele Blutspenden abgenommen als sonst. Das ist sehr erfreulich und die Lage hat sich dadurch vorerst wieder stabilisiert.“

Kein Rückgang bei Spendenbereitschaft

Die Gründe für den geringen Vorrat an Blutkonserven sind vielfältig, die Spendenwilligkeit der Bevölkerung scheint zumindest lokal aber nach wie vor gegeben zu sein. „Ein Rückgang an Spendern ist derzeit nicht zu erkennen – eher gleichbleibend würde ich sagen. Seit Jänner hatten wir in der Region bereits sieben Blutspendeaktionen mit insgesamt 710 Spendern“, berichtet Bohlheim.

Auch von abgesagten Blutspendeaktionen war in letzter Zeit zu hören. Die Pandemie sowie ein akuter Personalmangel im gesamten Gesundheits- und Krankenpflegebereich fordern hier ihre Opfer, wie Bohlheim erklärt: „Da die Zahlen der Covid-19-Infektionen wieder steigen, ist vermehrt mit Krankenständen zu rechnen, die uns im Notfall dazu zwingen, bereits geplante Blutspendeaktionen abzusagen.“ Das Rote Kreuz ist bemüht, laufend zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blutspendedienst einzustellen, wie Bohlheim versichert. Nach einer Infektion mit Covid, während einer Quarantäne sowie nach Reisen in Länder, für die eine Reisewarnung gilt, darf eine Zeit lang nicht Blut gespendet werden.

