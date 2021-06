Das Land Niederösterreich investiert knapp 300 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung der Pflege- und Betreuungseinrichtungen im Bundesland. Geplant sind Neu-, Zu- und Umbauten ebenso wie technische Sanierungen. 650 neue Plätze sollen geschaffen werden, gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) kürzlich bekannt.

Die Investitionskosten bezifferte die Landeshauptfrau mit 260,5 Millionen Euro. Das vorgestellte Maßnahmenpaket wurde am Dienstag der Vorwoche in der Sitzung der NÖ Landesregierung einstimmig beschlossen.

144 Pflege- und Betreuungsplätze geplant

Im Zuge dieses Maßnahmenpakets soll auch am Standort Waidhofen ein Bauprojekt verwirklicht werden. Schon seit Längerem stand ja im Raum, das 1992 errichtete Pflege- und Betreuungszentrum im Vogelsang, das mittlerweile schon in die Jahre gekommen und durch einen Mehrbedarf im Pflegebereich zu klein geworden ist, am Standort der EVN in der Waidhofner Friedhofstraße neu zu errichten.

Dieses Vorhaben wird nun Realität. Nach der Freigabe der Gelder durch die Landesregierung soll das Vorhaben Anfang Juli auch vom NÖ Landtag beschlossen werden. 144 Pflege- und Betreuungsplätze, um 40 mehr als am derzeitigen Standort, sollen in dem neuen Pflege- und Betreuungszentrum entstehen. Das Land NÖ investiert 33 Millionen Euro. „Mit dem Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, für die älteren Generationen modernste Betreuungsmöglichkeiten anzubieten“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

„Das ist eine schöne Aufwertung des Waidhofner Gesundheitsquartiers, die dank der großartigen Unterstützung des Landes NÖ Realität wird.“ 2024 soll das Projekt nach derzeitigem Stand in Angriff genommen werden. Der genaue Zeitplan wird noch fixiert.

Geplant ist ein Neubau über fünf Stockwerke. Auf Wunsch der Belegschaft des Landesklinikums wird auf dem Areal auch ein Betriebskindergarten mitgedacht.

„Mit dem neuen Standort bleibt das Pflege- und Betreuungszentrum in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Versorgungseinrichtungen“, hält der Stadtchef fest. „Das ist ein Standort, der hohe Lebensqualität bietet, wo man Stadt erleben und Grün genießen kann.“

Für den Altbau gibt es schon konkrete Überlegungen zur Nachnutzung. „Wir haben uns hier schon verschiedene Modelle angesehen, Stichwort Generationenwohnen, wo Junges Wohnen, betreutes Wohnen und betreubares Wohnen an einem Standort realisiert werden und sich gegenseitig bereichern“, sagt Stadtchef Krammer. „Diesem Konzept steht auch das Land NÖ sehr wohlwollend gegenüber.“ Für das gesamte Areal soll ein Bebauungsplan entwickelt werden.

EVN wird Waidhofen wohl verlassen

Die EVN wird durch den Standortwechsel des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen jedoch wahrscheinlich verlassen. „Leider konnten wir dem Unternehmen keinen geeigneten Standort im Gemeindegebiet anbieten“, sagt der Stadtchef.

„Wir wurden vor längerer Zeit angesprochen, ob wir uns eine Verlegung unseres Service-Centers zugunsten einer medizinischen Einrichtung vorstellen können“, heißt es seitens der EVN. „Seither sind wir in guten Gesprächen. Sobald uns die Stadt einen geeigneten Ersatzstandort anbietet, werden vertiefende Gespräche folgen.“

Allhartsberg und Kematen in Stellung

Die Ybbstalgemeinden Kematen und Allhartsberg haben sich als neue Standorte für den Energieversorger jedenfalls schon in Stellung gebracht. „Wir hätten attraktive Angebote direkt an der Bundesstraße“, sagt Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther. „Die EVN ist bei uns herzlich willkommen!“

Man werde den Landtagsbeschluss abwarten und dann Gespräche mit dem Energieversorger führen, sagt Allhartsbergs Bürgermeister Anton Kasser. Ein passendes Grundstück stünde jedenfalls bereit.