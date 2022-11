Umbau rund um das Waidhofner Spital

Unter dem Titel „Stadtprojekt 2.0_17“ präsenteirte Architekt Ernst Beneder im Frühjahr 2019 seine Zukunftspläne für Waidhofen.

Darin enthalten waren auch Pläne für ein Gesundheitszentrum, das rund um das Krankenhaus entstehen sollte. Vorgesehen waren dabei Glaspavillons gegenüber dem Krankenhaus, welche über die Untergeschoße des Krankenhauses, des Therapiezentrums Buchenberg und des neuen Pflegeheims am derzeitigen Standort der EVN erreichbar sind, sowie die Neugestaltung des IFE-Stegs als zweigeschoßige Wintergartenbrücke.

Voraussetzung dafür waren allerdings einige Rochaden. Mittlerweile steht fest: Das Waidhofner Pflege- und Betreuungszentrum wird am Standort der EVN neu errichtet. Die Pflege- und Betreuungsplätze werden von zurzeit 101 auf 144 aufgestockt. 34 Millionen Euro investiert das Land NÖ in das Projekt. Das gab Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Rande der Arbeitsklausur der ÖVP NÖ im Jänner im Schloss an der Eisenstraße bekannt. Die Umsetzung des Projekts wurde zuletzt mit 2025/26 angegeben. Die EVN siedelt nach Allhartsberg. Das derzeitige Pflege- und Betreuungszentrum im Vogelsang soll in ein Generationenwohnprojekt umgewandelt werden.

Bei der Präsentation der „Achse Zell“ ließ Stadtplaner Beneder kürzlich aufhorchen, als er ankündigte, das Projekt „Gesundheitsbezirk samt der Wintergartenbrücke“ werde seitens des Landes weiterverfolgt.

Bei der Sitzung des NÖ Landtags am Donnerstag steht nun der Neubau des NÖ Gesundheits- und Pflegezentrums Waidhofen auf der Tagesordnung. Gleichzeitig sollen Synergiemaßnahmen beim Landesklinikum Waidhofen beschlossen werden.

Begegnungszone und Kinderbetreuung

„In dieser Sitzung stehen große Investitionen in dieses Quartier bevor“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Die Idee, es gesamtheitlich zu sehen, ist bei den Verantwortlichen auf große Zustimmung gestoßen. Man wird nicht nur in das Betreuungszentrum, sondern auch in den Krankenhausbereich investieren, um hier auch verstärkt Synergien zwischen Pflege- und Betreuungszentrum und Krankenhaus zu nutzen. Hier geht es insbesondere um die Bereiche Küche, aber auch Logistik, Haustechnik und Energieversorgung. Städtebaulich erwarte ich mir hier sehr viel.“

Im Projekt vorgesehen sei eine gemeinsame Begegnungszone und eine betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung für alle Institutionen, führt Krammer aus. Ein neu gestalteter IFE-Steg nach dem Vorschlag von Ernst Beneder könne die Zell barrierefrei anbinden.

„Nach dem Beschluss im Landtag geht es um die Details“, sagt Krammer. „Zum Beispiel wird man sich auch anschauen müssen, wie der Verkehr in der Friedhofstraße künftig geregelt werden kann.“ Auch der Name „Friedhofstraße“ stehe zur Diskussion.

