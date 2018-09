Schon das „normale“ Besteigen des Schlossturms eröffnet so manchem untrainierten Besucher die Tücken der mittelalterlichen Bauweise. Die Stufen sind verschieden hoch und schon etwas abgetreten, es ist keine einheitliche Wendeltreppe, sondern verschieden lange Stiegenhäuser und labyrinthartige Abzweigungen in die nächsten Stockwerke. Umso beachtlicher ist der neue Rekord von Tristan Takats, der den Turm in 26,77 Sekunden bezwang.

17 Teams zu je drei Personen waren angetreten, darunter auch das Team der österreichischen Wasserrettung.

Aber auch das Team „Gesunde Gemeinde“ der Waidhofner Gesundheitstage trat an. Stadträtin Beatrix Cmolik, Karl Streicher und Sophie Oismüller stellten sich der Herausforderung.

Gleich zwei Teams - Väter mit Söhnen traten an: Herbert Pechhacker mit seinen Söhnen Michael und Thomas, der aus Stockholm angereist war, sowie Tobias Kreuziger mit den Zwillingen Ingo und Julian.

Bei der anschließenden Siegerehrung im Tourismusbüro freute sich „Das Team, das mir persönlich am besten gefällt“ mit Paul Wagner, Michael Haberfellner und Daniel Hüttenbrenner über den 3. Platz. Den 2. Platz eroberte das Team „Topsport.at“ mit Christoph Lueger, Michael Stulik und Tristan Takats. Siegreich war das Team „Beine“ mit Moritz Frank, Florian Koch und Barnabas Szöllös.

„Aber jeder, der den Lauf wagte, ist ein Sieger!“, sagte Moderator Wolfgang Komatz.