Eine Woche lang dreht sich in Waidhofen alles um das Thema Gesundheit. Von 2. bis 6. September stehen im Rahmen mehrerer Vorträge, Workshops, Touren und Bewegungskurse der Mensch und seine Vitalität im Vordergrund. Veranstaltet werden die Gesundheitstage von der Aktion „Gesunde Gemeinde“, einem Programm der Initiative „tut gut!“ des Landes Niederösterreich.

Die Gesundheitstage beginnen am Montag, 2. September, mit einem Vortrag des Autors, Journalisten und Filmemachers Peter-Arthur Straubinger, der darlegt, wie 16-Stunden-Fasten das Leben verändern kann. Mit Feldenkrais und der Kunst der Bewegung geht es dann weiter: Barbara Kronsteiner leitet diesen Workshop im zweiten Stock des Rathauses.

Am Mittwoch führt dann eine E-Bike-Tour rund um und durch Waidhofen, bevor am Abend Barbara Pachl-Eberhart dazu einlädt, bei ihrer Lesung die kleinen Dinge, die den Alltag verzaubern, zu entdecken. Ein Yoga-Kurs am Donnerstag richtet sich speziell an die älteren Waidhofner: Im Kindergarten in der Oskar-Czeija-Straße können Senioren die Grundelemente des Yoga kennenlernen.

Schlossturmlauf als krönender Abschluss

Beschlossen werden die Gesundheitstage traditionell mit dem Schlossturmlauf. Ab 17 Uhr können die Läufer in Dreierteams versuchen, den Waidhofner Schlossturm mit seinen 150 Stufen zu bezwingen. Gleichzeitig stellt auch das Hilfswerk sich und seine Angebote im Schlosshof vor.

Tickets zu den Events findet ihr in unserem Ticketshop.