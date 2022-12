Landesklinikum Waidhofen/Ybbs: Neuer Leiter für Innere Medizin

Werbung

Im Landesklinikum Waidhofen hat mit Anfang November der neue Primarius Simon Papai die Leitung der Abteilung für Innere Medizin mit Kardiologie übernommen. Papai folgt somit Primar Martin Gattermeier nach, der nach seiner Altersfreiphase seinen wohlverdienten Ruhestand antrat. Bis zur Neubesetzung hatte Manfred Rohrauer interimistisch die Leitungsagenden inne.

Der in Ungarn geborene Simon Papai sammelte reichlich berufliche Erfahrung in der Inneren Medizin in Kliniken in Bayern, bevor er 2016 als ausgebildeter Facharzt in das Landesklinikum Waidhofen wechselte. Vor Ort absolvierte er die Zusatzausbildung im Fachgebiet der Kardiologie. Mit 2019 wurde er leitender Oberarzt des Herzkatheterlabors und drei Jahre später interimistischer 1. Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin mit Kardiologie. Der zweifache Familienvater gilt als sehr erfahrener Kardiologe mit einem breiten Spek trum an Kenntnissen. Zusätzlich schloss Papai auch die Ausbildung als Notfallmediziner ab und war in der Region jahrelang als Notarzt im Einsatz.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.