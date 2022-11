Landtag beschließt Neubau des Pflegezentrums Waidhofen/Ybbs

63,5 Millionen Euro investiert das Land NÖ in den Neubau des Pflege- und Betreuungszentrums Waidhofen (PBZ). Dieses wird vom nunmehrigen Standort im Vogelsang auf das derzeitige EVN-Areal verlegt. Die EVN siedelt nach Allhartsberg. Am Donnerstag wurde die Investition vom NÖ Landtag einstimmig beschlossen. Sie beinhaltet auch Synergiemaßnahmen beim gleich gegenüber gelegenen Landesklinikum. Die Fertigstellung des Projekts ist für Ende 2028 vorgesehen.

Beim Landesklinikum Waidhofen werden im Zuge des Projekts Synergiemaßnahmen durchgeführt. Foto: LK Waidhofen

144 Pflegeplätze und Begegnungszone

Im neuen PBZ werden die Pflege- und Betreuungsplätze von derzeit 104 auf 144 aufgestockt, der Anteil an Einzelbettzimmern wird auf etwa 90 Prozent erhöht. Das Waidhofner Krankenhaus erhält indes eine neue Gemeinschaftsküche und soll durch einen direkten Verbindungsgang an das Pflegezentrum angebunden werden. Der neue gemeinsame Gastrobereich soll auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen und das Herzstück einer Begegnungszone bilden, die am Areal entstehen wird. Auch eine gemeinsame Energie- und Wärmeversorgung und eine gemeinschaftliche Logistik im Bereich Wirtschaft und Support sowie Haustechnik ist angedacht.

Betriebliche Kinderbetreuung angedacht

In Planung ist außerdem eine betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung mit zwei Gruppen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von PBZ und Klinikum genutzt werden kann. Auf Personalebene wurde dem Synergie-Gedanken bereits Rechnung getragen, indem der Kaufmännische Direktor des Waidhofner Klinikums, Martin Kaiser, interimistisch auch mit der Leitung des PBZ Waidhofen betraut wurde.

Am Standort des derzeitigen Pflegezentrums möchte die Stadt ein betreutes Wohnprojekt forcieren, wo auch Platz für diverse andere Einrichtungen, wie Sozialstationen, Community Nurse und Primärversorgungseinheiten, geschaffen werden könnten.

