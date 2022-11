Neun neue Pflegekräfte am Landesklinikum Waidhofen/Ybbs

Anfang Oktober begannen neun Pflegende ihren Job im Landesklinikum Waidhofen und leisten damit einen wichtigen Beitrag in der Gesundheitsversorgung. Sie wurden im Rahmen eines Mitarbeitereinführungstags im Klinikum begrüßt.

„Im Rahmen des Krankenhausaufenthalts versuchen wir den Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten mit professioneller Pflegeexpertise bestmöglich zu unterstützen. Wichtig ist, viele Personen für den Pflegeberuf zu begeistern und junge Pflegetalente rasch im Berufsleben zu integrieren. Es freut mich, dass wir neun hochqualifizierte Pflegepersonen für unseren Standort gewinnen konnten“, sagte Pflegedirektorin Doris Fahrnberger-Schober. „Wir freuen uns über die motivierten neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hoffen gleichzeitig, dass wir mit ihnen auch weitere Interessierte gewinnen können. Denn bis 2030 werden in ganz Niederösterreich über 9.000 Pflegekräfte benötigt“, erklärte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

Die neuen Pflegekräfte begannen nach bereits gesammelter Pflegeerfahrung in anderen Bereichen, direkt nach der abgeschlossenen Berufsausbildung oder fassten den Mut, am zweiten Bildungsweg die Ausbildung zur Pflegekraft zu absolvieren. Um ihnen einen angenehmen Berufseinstieg zu ermöglichen und die örtlichen Strukturen von Beginn an zu kennen, organisierte das Landesklinikum den „Mitarbeitereinführungstag“ neu. Die neuen Pflegenden lernten die Klinikleitung kennen und bekamen hilfreiche Informationen und Tipps zu Fragen wie „Wie setze ich hygienische Schutzmaßnahmen richtig ein?“, „Wie verhalte ich mich im Brandfall?“ oder „Wo ist unser Betriebsrat zu finden?“ etc.

„Wir freuen uns, dass der Mitarbeitereinführungstag so positiven Anklang fand und planen den Einführungstag interdisziplinär auf alle Berufsgruppen auszuweiten und in regelmäßigen Abständen durchzuführen“, sagte Qualitäts- und Risikomanager Herbert Bogenreiter.

