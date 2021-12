Kindergarten für PBZ Waidhofen-Mitarbeiter

Das 1992 errichtete Pflege- und Betreuungszen trum im Vogelsang soll am Standort der EVN in der Waidhofner Friedhofstraße neu errichtet werden. Die Pflege- und Betreuungsplätze werden in dem Neubau von derzeit 101 auf 144 aufgestockt. 2024/25 soll das Projekt umgesetzt werden. Der Ankauf des EVN-Grundstücks sei seitens der Landesregierung bereits beschlossen, berichtet Bürgermeister Werner Krammer. Es gebe auch schon erste Konzepte, wie die Betreuungseinrichtung ausschauen soll.

Am alten Standort möchte der Stadtchef in den Jahren 2026/27 ein generationenübergreifendes Wohnprojekt realisieren. Man sei dabei in enger Absprache mit dem Land NÖ, sagt Krammer. „Wir sind hier ja nicht Grundstückseigentümer. Es freut mich aber, dass wir als Stadt von den zuständigen Stellen gehört werden.“ Für die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich – vom Landesklinikum über das Pflegeheim bis zum Therapiezentrum Buchenberg – soll am neuen Standort ein Betriebskindergarten errichtet werden.

„Ich halte ein derartiges Angebot für ganz wesentlich zur Absicherung dieser Gesundheitseinrichtungen“, sagt Krammer. Wenn Platz ist, sei auch nicht auszuschließen, dass dieser Kindergarten für die gesamte Bevölkerung geöffnet werde.

Die EVN wird Waidhofen durch die Standort-Rochade verlassen. 2022/23 soll an einem neuen Standort gebaut werden. Man habe bereits einen neuen Standort im Auge, wo, das könne man derzeit allerdings noch nicht verraten, heißt es seitens der EVN. Die Verhandlungen seien am Laufen. Der Grund, warum man die Stadt verlasse, sei eine gewisse Mindestgröße, die man benötige, heißt es weiter. Die Stadt Waidhofen habe einen derartigen Standort nicht anbieten können.