Netzwerktreffen der Mostviertler in Wien

Die Mostviertlerinnen und Mostviertler treffen sich wieder in Wien: Am Donnerstag, 23. Februar, ist die Bi bliothek der Arbeiterkammer Wien in der Prinz-Eugen-Straße Schauplatz der siebten Ausgabe des „Mostviertel-in-Wien“-Stammtischs der Initiative „Get the Most“. Los geht es um 18 Uhr. Der gebürtige Steinakirchner und AK-Wien-Mitarbeiter Boris Ginner hat den Stammtisch federführend organisiert.

Die AK-Bibliothek bietet dabei den gemütlichen Rahmen für spannende Impulse zum Thema „New Work“ durch Arbeiterkammer-Experten Jürgen Figerl, inspirierende Gespräche und Livemusik des Duos „Lorenz & the Machine“.

„Der ,Mostviertel-in-Wien-Stammtisch‘ ist die ideale Gelegenheit, um sich auszutauschen, Neues zu erfahren und ein Netzwerk zu knüpfen“, betont Eisenstraße-Obmann Werner Krammer. Ziel ist es, mit der Veranstaltungsreihe den Kontakt zu den Menschen mit Mostviertler Wurzeln zu halten und Hilfestellungen zu leisten. „Wir möchten Mostviertlerinnen und Mostviertler in Wien herzlich zu dieser Veranstaltung einladen, egal ob sie in Wien studieren, arbeiten oder leben“, so Krammer.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung zum Stammtisch ist unter www.get-the-most.at erforderlich. Für Getränke und einen Imbiss sorgt die Arbeiterkammer Wien.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des LEADER-Projekts „Talente für die Region – Get the Most“ des Vereins Eisenstraße Niederösterreich statt.

