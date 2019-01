Interessante Vorträge und Themen erwarteten am vergangenen Freitag die zahlreichen Bäuerinnen, die aus dem Bezirk Waidhofen zum „Tag der Bäuerin“ ins Gasthaus Kerschbaumer gekommen waren.

Die Bezirksbäuerin Leopoldine Hirtenlehner eröffnete das Programm mit zwiespältigen Gefühlen: „Es ist meine letzte Runde, mein letzter Bäuerinnentag in meiner Funktion als Bezirksbäuerin. Wir Bäuerinnen müssen uns Zeit zum Leben nehmen!“.

Der Abgeordnete Anton Kasser betonte in seiner Rede den hohen Stellenwert der Bäuerinnen in der Gesellschaft, und der neue Geschäftsführer des Lagerhauses, Gerhard Kamleitner stellte den laufenden Betrieb vor.

Mit dem Lied „Grüß eng Gott“ eröffnete der Bäuerinnenchor Hollenstein unter der Leitung von Maria Sonnleitner den Reigen der fröhlichen und schwungvollen Lieder.

Die erste Rednerin war Juristin Martina Schauer von der Landwirtschaftskammer. Sie sprach über Rechtsfragen bei Familie und Betrieb und stellte die Landwirtschaftskammer als Anlaufstelle vor.

Unter dem Titel „Gut drauf - Die Unterleitnerinnen“ präsentierten 20 Schülerinnen die landwirtschaftliche Fachschule Unterleiten. Dabei wurden die Lehrinhalte und die Berufsmöglichkeiten erklärt. In einer schwungvollen Modeschau unter der Leitung von Waltraud Lengauer, wurden selbst genähte und selbst bedruckte Dirndlkleider gezeigt. Auch die Tanzeinlage der Unterleitner Mädchen mit den Burschen aus Hohenlehen wurde begeistert aufgenommen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung war der Vortrag von Barbara Apschner. Die Erwachsenenbildnerin sprach zum Thema „Genug Pubertät und jetzt noch Handy und Co“. Mit profundem Wissen und Erlebnissen aus ihrem Berufsleben ging die Lebensberaterin auf die Problematik von sozialen Medien, Internet, Handy und Cybermobbing ein. In einfachen Worten appellierte sie an die Bäuerinnen, sich mit diesem so wichtigen Thema auseinanderzusetzen und auch mit ihren Kindern darüber zu sprechen.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen fand noch ein reger Gedankenaustausch statt.