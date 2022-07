Kematen: Achtung beim Köderauslegen!

Werbung

In den vergangenen Wochen und Monaten kam es in der Marktgemeinde Kematen zu einigen Fällen von falsch ausgelegten Ratten- und Mäuseködern.

Susanne und Andreas Sturl wurden darauf aufmerksam, da ihre Katze Giftköder nach Hause brachte. „In den letzten beiden Wochen kam unsere Katze einmal mit Rattenköder und einmal mit Mäuseköder nach Hause“, erzählt Susanne Sturl. „Wir waren daraufhin beim Tierarzt, der uns informierte, dass diese Gifte heute leichter erhältlich seien als früher und es daher leider öfter zu Falschanwendungen kommen würde.“

Ratten- und Mäuseköder, die zum Beispiel in Baumärkten frei erhältlich sind, sollten in sogenannten Köderboxen ausgelegt werden, die üblicherweise ebenfalls an den Verkaufsstellen von Schädlingsgiften erhältlich sind. Werden diese Köder allerdings frei platziert, können sie auch von kleinen Haus- und Wildtieren, wie zum Beispiel Katzen oder Igeln, entdeckt und gefressen werden, was für diese Tiere wiederum sehr gefährlich sein kann. Eine Nachfrage bei der Marktgemeinde Kematen ergab, dass es sich in diesem Fall tatsächlich um ein Versehen handelte, die Giftköder wurden von einer Privatperson unabsichtlich für Haustiere zugänglich ausgelegt, mittlerweile befinden sich aber alle Köder in passenden Köderboxen.

