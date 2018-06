Viele Schulen haben sich um das Berufsorientierungsgütesiegel (kurz BO-Gütesiegel) beworben, aber nur 67 Prozent haben es dann auch tatsächlich erworben. Eine der Schulen, die sich über diese Auszeichnung freuen kann, ist die Private Neue Mittelschule Gleiß – und das bereits zum dritten Mal in Folge.

Das BO-Gütesiegel wird jedes Jahr vom WIFI-Berufsinformationszentrum an Schulen, die sich besonders um eine vielseitige Ausbildung und Information im Hinblick auf die künftige berufliche Laufbahn der Schüler bemühen, vergeben. Dabei müssen die Schulen nicht nur einen eigenständigen Berufsorientierungsunterricht anbieten bzw. diesen als durchgängiges Unterrichtskonzept in die Stunden integrieren, sondern auch sogenannte „Realbegegnungen“ – also berufspraktische Tage, Exkursionen zu Firmen oder zu Berufsinformationsmessen oder Bewerbungstrainings – planen.

In Gleiß organisierten die beiden BO-Lehrerinnen Beatrix Bieringer und Doris Pollak viele Aktivitäten und Kontakte mit Firmen, mehrere berufspraktische Tage und vieles mehr.